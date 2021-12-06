En güzel resimli yılbaşı mesajları 2022: Eşe, dosta, sevgiliye, aileye 27 mesaj örneği

Bir yılı bitirirken yeni yıla dair umutlarınızı, ümitlerinizi, dileklerinizi, isteklerinizi en güzel şekilde belirtmek isteriz. 2022 yılı yaklaşırken çoğu kişi de uzaktaki akrabaları, arkadaşları, dost ve sevdiklerine yeni yıl kutlama mesajı göndermek için araştırmalara başladı. Eğer siz de sevdiklerinizi yeni yılda kısa, uzun veya resimli yılbaşı mesajlarıyla sevindirmek isterseniz bu içeriğimiz tam size göre...

YILBAŞI MESAJLARI 2022

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.2022 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün sevdiklerime saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Hoş geldin 2022! Önceki yılların verdiği birikim ve tecrübeyle bu yılı da dolu dolu geçirelim hep birlikte! Sevdiklerinizle keyif içinde yeni bir yıl dileğiyle…

2022 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2021 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler...

Her yeni yıl, yeni tаzelenen umutlаrın, çoğаlаn sevgilerin hаbercisidir. 2022 yılı dа böyle olsun аmа hep güzel olsun.. Nice yıllаrа..

ARKADAŞLARA EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar…

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümіtsіz kalmaman ve hayallerіne kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Elimizdekilerle mutlu olmayı öğrenebilmek daima huzur verir! Dünyaya sevgiyle bak ki evrenin tüm iyi niyeti ve 2022’in tüm mucizeleri seninle olsun!

Kapının aşk ile çalacağı, mutluluğa doyamayacağın, sürprizlerle dolu şahane bir yıl diliyorum sana. Yeni yılın kutlu olsun.

Dostluğumuza bir yıl daha eklemenin sevincini yaşıyorum. Yeni yıldan dileğim ise; birlikte nice yıllara, sağlıkla ve mutlulukla... İyi ki varsın!

EŞE, SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI

Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. 2022 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir, eminim. İyi yıllar dileğiyle.

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar..

Geçen yılı benim için çok özel bir hale getirdin. Önümüzdeki yılın senin için özel olması en büyük dileğim. Birbirimiz için sevgi, ilgi ve şefkat dolu bir yıl daha olsun; aşkımız, yıldan yıla güçlensin sevgilim!

Bugün 365 günlük yeni bir öykü başlıyor. Her güne bir yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına. Nice güzel öyküler seninle olsun. Mutlu Yıllar!

Aşkı seninle tatmış olmanın yıllara meydan okuyabilen bir aşkın aktörü olmanın bana verdiği mutlulukla ömür boyu yanımda ol istiyorum. Her yıl olduğu gibi bu yeni yılda da her an birlikte olmak dileği ile.

Aklımda ismin, gözlerimde yüzünle bu yeni yılda da seni anıyorum. Bir yıl daha adını anarak, ismini bularak geçti. Bana bu yıl yaşattığın duyguların tarifi yok sevgilim. Her saniyemde imzanın olacağı bir yıl olsun. Mutlu yıllar.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim.

AİLEYE YENİ YIL MESAJLARI

Bir yıl daha geçerken her an varlığınıza minnettarım. Yaşamımdan geçen her yılda iyi ki benim ailemsiniz diyeceğim. Atladığım her yeni yaşta iyi ki dünyaya gelme nedenim sizsiniz diyerek teşekkür edeceğim. Sizi seviyorum ailem.

Hayatımdaki en büyük değer ailemdir. En büyük varlığım ve en büyük gücüm. En büyük dayanağım ve en yüce mutluluğum… Bu yeni yılda da yanımda olduğunuz, bana güç verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, hep beraber geçen nice yıllarımız olsun.

2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar!

Ailenin hayattaki en önemli değer olduğunu bana siz öğrettiniz. İyi ki varsınız annecim ve babacım. Sizi çok seviyorum. Birlikte nice güzel senelere….