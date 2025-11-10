Tüm zamanların en iyi 10 moda filmi

1) Funny Face (Komik Yüz -1957) IMDB 7.0

Film, Amerika'da dergicilik ve reklamcılığın altın çağını yaşadığı dönemde geçer. Hikaye, hırslı bir moda dergisi editörü olan Maggie Prescott (Kay Thompson) ile yetenekli moda fotoğrafçısı Dick Avery'nin (Fred Astaire) "yeni bir yüz" arayışına odaklanır. Maggie, kadınların ilgisini çekmek için entelektüel ve daha farklı bir profile sahip bir model bulmak istemektedir.