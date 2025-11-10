Tüm zamanların en iyi 10 moda filmi
Hepimiz kabul edelim: Bazen bir filmi izlerken hikayeden çok, karakterin o kusursuz ceketi veya o eşsiz elbisesi aklımızı çeliyor. Çünkü moda, sadece giyinmek değil, bir karakterin ruh halini, bir dönemin ruhunu yansıtmanın en güzel yolu... Sinema ve stil bir araya geldiğinde ise ortaya tam bir görsel şölen çıkıyor! Karşınızda tüm zamanların en iyi 10 moda filmi...
Moda tarihinin en kritik anlarına tanıklık etmek isteyen varsa buraya... İşte tam da bu anlar için stil ilhamınızı zirveye taşıyacak ve her karesiyle göz kamaştıracak, şu anda izleyebileceğiniz en ikonik moda filmleri listesi!
1) Funny Face (Komik Yüz -1957) IMDB 7.0
Film, Amerika'da dergicilik ve reklamcılığın altın çağını yaşadığı dönemde geçer. Hikaye, hırslı bir moda dergisi editörü olan Maggie Prescott (Kay Thompson) ile yetenekli moda fotoğrafçısı Dick Avery'nin (Fred Astaire) "yeni bir yüz" arayışına odaklanır. Maggie, kadınların ilgisini çekmek için entelektüel ve daha farklı bir profile sahip bir model bulmak istemektedir.
2)Blow Up (Patlama 1966) IMDB 7.4
Film, 1960'ların "Swinging London" (Sallanan Londra) döneminde, şehrin hızlı ve yüzeysel modasının ve sanat camiasının merkezinde yaşayan, başarılı ama bıkkın bir moda fotoğrafçısı olan Thomas'ın (David Hemmings) hikayesini anlatır.
3)Sen Kimsin Polly Maggoo? (1966) IMDB 6.8
Film, 1960'ların ortasında Paris'teki yüksek moda endüstrisinin ve medyanın anlamsızlığını, yüzeyselliğini ve abartılı yapısını keskin bir dille hicveden (taşlayan) bir yapımdır. Hikaye, Amerikalı genç bir model olan Polly Maggoo (Dorothy McGowan) ve etrafındaki kaosu merkeze alır.