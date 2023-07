En sevdiğiniz çiçek kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

Çiçek tercihlerimiz beynimizin bilinçaltı bir bölümünden gelir ve kişiliklerimiz, yaşam tarzlarımız ve hatta zevklerimiz hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. Town and Country'de yayınlanan bir makalede, New York'taki Belle Fleur'ün sahibi Meredith Waga Perez çiçek tercihlerimizin bizim hakkımızda neler söylediğini yorumluyor. İşte çiçekler ve yorumlar:

1. Gül = Seyahat etmeyi seviyorsunuz



Gül insanları seyahat etmeyi ve macerayı severler çünkü farklı kültürlerden ve kendi benzersiz kültürlerinden hoşlanırlar. Her mevsim gül mevsimidir, bu yüzden bir gül aşığı olarak her zaman stil sahibi, her zaman modaya uygun olursunuz.

2. Şakayık = Güzel ve hassassınız

Muhtemelen evinizde mümkün olduğunca sık taze çiçek bulundurmaya çalışıyorsunuz. Çok fazla pembe veya lavanta rengi giyiyor olabilirsiniz. Güzel ve hassas bir kişisiniz. Ama bu sizin kolay lokma olduğunuz anlamına gelmez; gerektiğinde güçlü olabilirsiniz.

3. Manolya = Güçlü ve zarifsiniz

Manolyalar bilinen en erken çiçek açan bitkidir. Nadir bulunan, zarif birisiniz. Başkalarının sorunlarını ve endişelerini üstlenme eğiliminiz var. Güçlüsünüz ve hiçbir şey sizin için üstesinden gelinemeyecek kadar büyük değil.

4. Leylak = Duygusalsınız, antikalara değer veriyorsunuz

Leylaktan farklı olarak, dik bir duruş sergiliyorsunuz çünkü öne çıkmanın ve kalıcı bir etki bırakmanın en iyi yolunun bu olduğunu biliyorsunuz.

5. Ortanca = Değişimi hoş karşılarsınız

Sevdiğiniz çiçek kadar renkli ve cesursunuz. Ruh haliniz mevsimlere göre değişir ve en sevdiğiniz mevsim yaz mevsimidir, çünkü o zaman gerçekten kendinize gelir ve çiçek açarsınız. Değişimi kucaklıyor ve dışarı çıkıp bir şeyler yapmayı seviyorsunuz.

6. Karanfil = Gösterişi sevmiyor, spot ışıklarından uzak duruyorsunuz

Herhangi bir nedenle ilgi odağı olmaktan hoşlanmıyorsunuz. Daha sessiz uğraşları seviyorsunuz ve dil öğrenme konusunda bir yeteneğiniz var.

7. Orkide = Şık, sofistike ve gizemlisiniz

Açık sözlülüğünüzü takdir eden ama ruh halinizdeki değişimleri takdir etmeyen bir arkadaş çevreniz var. Görünüş sizin için her şeydir.

8. Papatya = Neşeli ve her zaman iyimsersiniz

İşler ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun, yarının her zaman daha iyi olacağını biliyorsunuz. İnsanları güldürmeyi seviyorsunuz ve dostluklarınıza değer veriyorsunuz. Her ortama neşe saçan kişisiniz.

9. Lale = Harika tavsiyeler veriyorsunuz

İnsanlarla kolayca bağlantı kuruyorsunuz ve tatlı, düşünceli ve cömertsiniz. Seyahat etmeyi seviyorsunuz ve değişime kolayca uyum sağlıyorsunuz. Birinin bir tavsiyeye ihtiyacı olduğunda başvurulacak kişisiniz.

10. Zambak = Besleyici bir bakıcısınız

Bir nevi anne figürüsünüz çünkü başkalarına yardım etmeyi seviyorsunuz. Başarılarınızla gurur duyuyorsunuz. Saygı gören bir kişisiniz...