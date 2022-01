En trend düğünler!

Yazı: Selen Okan Tanyeri

Pandemi dönemi boyunca neredeyse her hafta sonu ‘düğünlere izin veriliyor mu?’ sorusuna cevap bekledik… Meğer ne kadar önemliymiş bu düğün meselesi… Bu durumda da yeni nesil düğün konseptleri oluştu pek tabii! Kalabalık düğün organizasyonlarının yerini biraz daha butik organizasyonlar aldı! Şimdi yeni normal düğünlerin kilitlerini çözme zamanı.

PARTİ BAŞLASIN!

Değişmeyen bir kural varsa o da önceden planlama yapmalısınız! Davetli sayısının daha az olduğu butik organizasyonlar evinizin arka bahçesinde de olabilir, butik bir otelin bahçesinde de… Bir başka seçenek ise; farklı bir şehirde bir organizasyon yapmak. Hangisini seçecek olursanız olun, bir düğün organizasyonu için elbette düğün planlayıcısı ve organizasyon ekibine ihtiyacınız var. Size tarz olarak en yakın ismi seçmekle işe başlayabilirsiniz. Fikirlerinizi hayata geçirecek, biraz çiçeklendirecek ve işin içine eğlence katacak; sizi iyi anlayacak biri olması kesinlikle ilk kural! Unutmayın ki; siz ne kadar eğlenirseniz o düğün de o kadar eğlenceli bir parti havasında olur! Mekan seçiminde farklı destinasyonları tercih ederseniz organizasyonunuz, uzun bir hafta sonu eğlencesine dönüşebilir. Havuz partileri, akşamüstü eğlenceleri ve yemek programlarını bu hafta sonu içerisinde planlayabilirsiniz. Rahatlığın ön planda olduğu bu tarz bir organizasyonu açık havada düğün yemeği ile taçlandırabilirsiniz.

ÖNEMLİ DETAYLAR...

Düğün destinasyonuna karar verdikten sonra konsepti de mekana göre belirleyebilirsiniz. Renk ve çiçekler de bu aşamada büyük önem taşıyor. Düğün organizasyonlarında renk skalası, genelde Pantone Renk Enstitüsü tarafından yapılan açıklama ışığında şekilleniyor. Mesela 2021 yılının rengi gri ve parlak sarı olarak belirlenmişti. 2022 içinse bizi bekleyen renkler ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak ama gelen dedikodulara göre; beyaz ve yeşilin uyumunu bu sezon sıklıkla göreceğiz. Renge karar verdiyseniz sıra bu tonları yansıtacak çiçeklerin seçimine geliyor. Beyaz ortancalar, gül çeşitleri, şakayıklar, amaryllisler, gypsolar ile yeşil tonlu yapraklar tercih edebilirsiniz. İşin içine renk ve hareket eklemek için ise; turuncu kala çiçekleri, güller, pembe antoryumlar, pembe tonlarında şakayıklar, bordo erengüller, mor ortancalar da çiçek listenizde yer alabilir. Her bir detay birbirini tamamlamalı.

ABARTIDAN UZAK

Kısacası önümüzdeki aylarda düğünlerde sadelik ön planda olacak. Ama bu özensiz anlamına gelmesin, her detayın en ince detayına kadar düşünülmesi şart. Bizim önerimizse her zaman beyaz bir bazla başlayıp tuvalinizi renklendirmek. Sade yemek takımları, cam şamdanlar, kristal kadehler her zaman ve her konseptin demirbaşı olabilir. Geri kalanı da sizin hayallerinize kalıyor.