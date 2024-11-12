Engin Altan Düzyatan’lı 'Dünya Varmış' filmi 22 Kasım’da vizyonda

Dünya Varmış projesi görsel efektleri, konsepti, kostümleri ve geniş oyuncu kadrosuyla, eşsiz bir sinema deneyimi sunma hedefiyle 22 Kasım'da izleyicilerle buluşuyor. Yönetmenliğini Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği bu proje, hem görsel anlamda hem de hikaye kurgusuyla farklı bir sinema anlayışı benimsiyor. Filmin, “dünyanın sonu” temasını daha önce işlenmemiş bir açıdan ele alarak izleyicilere yenilikçi bir sinema deneyimi sunması bekleniyor.

Daha önce yapılmamış bir tür olarak öne çıkan Dünya Varmış projesi, dünyanın sonunun geldiğine inanılan büyük bir salgından kaçmaya çalışan bir grup seçilmiş insanın hikayesini anlatıyor. Bu insanlar, fütüristik bir sığınak otelde başlarından geçen ilginç olayları, komik bir dille yaşamaya başlıyorlar. Filmin içinde macera, arkadaşlık, aşk ve sürprizlerle dolu bir anlatım yer alırken, bu öğeler izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Yapımda, Türk sinemasının önemli isimlerinden Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Erkan Can, Ali Sürmeli, Suzan Kardeş, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, Atilla Olgaç ve İskender Altın gibi dev kadronun yanı sıra, 1500’den fazla yardımcı oyuncu da yer alıyor.

Dünya Varmış sadece hikayesiyle değil, teknik açıdan da izleyicilere yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

Dünya Varmış, sadece hikayesiyle değil, teknik açıdan da iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. 5 ay süren yoğun bir çalışmayla hazırlanan fütüristik görsel efektler, büyük bir titizlikle oluşturuldu. Aynı zamanda, yapımın bazı efektlerinde, seslerinde ve afişinde kullanılan yapay zekâ teknolojileri izleyicilere yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Filmin kurgusu, izleyiciyi sürekli merakta tutarak sürükleyici bir deneyim yaşatıyor. Gizem, komedi ve aşkın iç içe geçtiği filmde, her bir detay dikkatle işlenerek finalde ise büyük bir ters köşe yapmayı planlayan film, izleyicilerini sürprizlerle dolu bir sona götürecek.