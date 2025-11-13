Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı yayınlandı: Eşref Rüya son bölümde neler oldu?
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağımızda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri nedeniyle milli yas ilan edildi. Kanal D'nin Çarşamba dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümü (12 Kasım 2025) dün akşam ekrana gelmedi. Eşref Rüya'nın 22. bölüm fragmanı yayınlanırken, son bölümde neler yaşandığı merak konusu oldu...
Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya'nın 22. bölümü, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan 20 askerimizin milli yası sebebiyle ertelendi. Dizinin yeni bölüm tarihi, 20 Kasım Çarşamba olarak açıklandı.
Eşref Rüya dizisinin 22. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Eşref Rüya’nın yeni fragmanında, Eşref ve Nisan bütün yaşanan olaylardan sonra baş başa vakit geçirebilmek için kendilerine zaman yaratırlar, Eşref'ten beklenmedik bir cümle gelir: "Buyur bakalım Nisan Tek!" Eşref ve Nisan evlendi mi? Dizinin yeni bölümü Çarşamba 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşref ve Kadir beraber girdikleri çatışmada hayatta kalmak için kendi yöntemleriyle hareket eder. Eşref çatışmadan sağ çıkmayı başarsa da Hıdır’ı düşmanın elinden kurtarmak için tehlikeli hamleler yapmak zorunda kalır. Kadir ise krizi fırsata çevirerek uyuşturucu operasyonunu bir adım öteye taşımanın yollarını arar.
Nisan, eline geçen çocukluk fotoğrafıyla geçmişine dair derin bir sorgulamaya girer. Nisan’ın fotoğraftaki diğer kişileri hatırlamaması Dinçer’e büyük bir koz kazandırırken, Nisan bilinçaltında yatan acı gerçeklerle yüzleşmenin eşiğine gelir. Onu bekleyen bu zorlu süreçte ise en büyük destekçisi Eşref’ten başkası olmayacaktır.