Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir için kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Kutlama gecesinde en dikkat çeken anlardan biri, başrol oyuncusu Demet Özdemir'e yapılan sürprizdi. Set arkadaşları, Özdemir için üzerinde anlamlı bir mesaj bulunan özel bir pasta hazırlattı. Pastayı keserken duygusal anlar yaşayan güzel oyuncu, bu özel dakikaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.