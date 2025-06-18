Anasayfa Plus Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir için kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir için kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti
Eşref Rüya bu akşam yayınlanacak sezon finaliyle ekranlara veda ediyor. Dizinin heyecan dolu finali öncesinde set ekibi, başrol oyuncusu Demet Özdemir'e anlam dolu bir sürpriz hazırladı.
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Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı "Eşref Rüya" dizisi, bu akşam sezon finaliyle izleyici karşısına çıkıyor.
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Sezonun kapanış bölümünden önce ekip, sette özel bir kutlama organize ederek yoğun geçen dönemi keyifli bir etkinlikle noktaladı.
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Kutlama gecesinde en dikkat çeken anlardan biri, başrol oyuncusu Demet Özdemir'e yapılan sürprizdi. Set arkadaşları, Özdemir için üzerinde anlamlı bir mesaj bulunan özel bir pasta hazırlattı. Pastayı keserken duygusal anlar yaşayan güzel oyuncu, bu özel dakikaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Özdemir için hazırlanan notta şu ifadeler yer aldı; "Üstesinden gelemezsin denilen her şeyin içinden geçtin. Show şimdi başlıyor."