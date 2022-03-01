Euphoria, son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu! İşte Euphoria konusu ve oyuncu kadrosu

2019 yılında izleyici ile buluşan başlayan ve şu an 2. sezonu yayımlanmakta olan HBO Max yapımı Euphoria’nın popülerliği giderek artıyor. Twitter, HBO dizisi "Euphoria"nın Amerika Birleşik Devletleri’nde son 10 yılın 'hakkında en çok tweet atılan dizisi' olduğunu açıkladı.

30 MİLYONDAN FAZLA PAYLAŞIM YAPILDI

Hakkında 30 milyondan fazla paylaşım yapılan ikinci sezon ile birlikte "Euphoria" hakkında atılan tweet sayısının, 1. sezona kıyasla yüzde 51 oranında arttığı da belirtildi. WebTekno'nun Variety'den aktardığına göre, dizinin ikinci sezonu hakkında en çok tweet atılan Euphoria karakterlerinin Fezco (Angus Cloud), Rue Bennet (Zendaya) ve Nate Jacobs (Jacob Elordi) olduğu belirtilirken, dizide yer alan çift Fezco ve Lexi için oluşturulan #FexiHive etiketinde yaklaşık olarak 270 bin tweet paylaşıldığı ifade edildi. Dizi hakkında en çok tweet atılan konular arasında Nate Jacobs karakterinin darp edilmesi, Maddy'nin en yakın arkadaşı Cassie'nin ihaneti ve Rue Bennet'in polisten kaçması yer aldı.

EUPHORIA DİZİSİ KONUSU

Dizinin ana hususunda Rue isimli bir kızın yaşamı anlatılmaktadır. Rue, 17 yaşında genç ve güzel bir kişidir. Rue genç olmasından da kaynaklı biçimde başına farklı olaylar acımasız biçimde gelmektedir. Rue’nin yaşamında seks, travmalar, uyuşturucu ve aşk gibi temalar başroldedir. Kendisine bir kimlik arayışı içinde olan Rue, arkadaşlarının da etkisiyle yaşamını drama çevirecek farklı konuları alışkanlık haline getirir. Tüm bu yaşananlar ise Rue’nin yaşamını altüst etmek için yeterli konumdadır. Son zamanlarda artan gençlik yapımlarının pek çoğuna argo tabiriyle diss atmak gayesiyle hazırlanan bu dizinin istediğini başarmış olduğu gelen tepkilere göre açıkça belli bulunur. Bu tarz dizilerde aktarılmakta olan hikayelerdeki ergenlik çağındaki kişilerin seks, uyuşturucu ve aile sorunlarına gönderme yapılarak daha iddialı bir yapıt yapmaya çalışan Euphoria dizisi bunu iyi derecede başarabilmiş gibi görünmektedir. Dizinin çok sayı içinde ağır cinsel sahnelerinin bulunduğunu da eklemeden geçmemek lazım gelir.

EUPHORIA 3. SEZON NE ZAMAN?

Yayın hayatına 2019 yılında başlayan ve 27 Şubat 2022'de 2. sezon finali yapan dizi, 3. sezon onayı da aldı.

EUPHORIA OYUNCU KADROSU