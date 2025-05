Eurovision 2025 finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Hangi ülkeler yarışacak?

2025 Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre’nin Basel kentindeki St. Jakobshalle Arena’d 69. kez düzenleniyor. Yarışmacıların ilk yarı final ve ikinci yarı finalde elemelerine çıkmasının ardından izleyiciler büyük finalin ne zaman yapılacağına dair araştırmalarına hız kazandırdı.

EUROVISION 2025 FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Eurovision 2025 ilk yarı final, ikinci yarı final ve final olmak üzere 3 aşamada organize ediliyor.

Birinci Yarı Final: 13 Mayıs 2025 Salı, saat 21:00 CEST (Türkiye saatiyle 22:00)

İkinci Yarı Final: 15 Mayıs 2025 Perşembe, saat 21:00 CEST (Türkiye saatiyle 22:00)

Büyük Final: 17 Mayıs 2025 Cumartesi, saat 21:00 CEST (Türkiye saatiyle 22:00)

Eurovision 2025 ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

EUROVİSİON 2025 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Eurovision Song Contest YoTube kanalı üzerinden 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nı izleyebilirsiniz.

FİNALE YÜKSELEN ÜLKELER BELLİ OLDU

İlk yarı finalin kazananları (13 Mayıs):

Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz, Ukrayna.

İkinci yarı finalin kazananları (15 Mayıs):

Ermenistan, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta.

Bu 20 ülkeye doğrudan final bileti alan İsviçre, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık da eklendiğinde, finalde toplam 26 ülke yarışacak.

BU YILIN FAVORİSİ KİM?

İsveç temsilcisi KAJ, “Bara Bada Bastu” adlı sauna temalı şarkısıyla yarışmanın açık ara favorisi olarak gösteriliyor.

Şarkı mizahi yapısı, akordeonlu düzenlemesi ve yerel Vörå lehçesiyle dikkat çekiyor. Grup, “sahneye buharı getireceğiz” diyerek izleyicilere göz kırptı. Şarkı, İsveç listelerinde 11 haftadır zirvede.

Birleşik Krallık ise Remember Monday adlı country-pop grubu ile katılıyor. “What the Hell Just Happened?” adlı parçaları TikTok’ta büyük ilgi gördü. Grubun geçmişinde The Voice yarışması da var.

OYLAMA NASIL YAPILIYOR?

Finalde her ülke, hem bir jüri heyetinden hem de halk oylamasından iki ayrı puan seti sunuyor. En yüksek puan 12, ardından 10, 8 ve bire kadar sıralanıyor. Halk oylaması SMS, telefon ve Eurovision uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Yarışmaya katılmayan ülkelerin oyu da “dünyanın geri kalanı” adı altında değerlendirmeye alınıyor.

TÜRKİYE 2012’DEN BERİ KATILMIYOR

Türkiye, 2012’den bu yana Eurovision’a katılmıyor. Son kez Can Bonomo'nun temsili ile katılan Türkiye, 2003 yılında Sertab Erener’in zaferiyle tarih yazmıştı. Ancak yarışma Türkiye’den resmi Eurovision YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. ,

ÜLKELERİN BİRİNCİLİKLERİ

Eurovision tarihinde en çok kazanan ülkeler arasında 7 birincilikle İrlanda ve İsveç öne çıkıyor. Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg 5’er kez; İsrail 4, Norveç, Danimarka, İtalya, Ukrayna ve İsviçre 3’er kez kazandı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin birer birinciliği bulunuyor.