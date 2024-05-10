Eurovision final yayını ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

İsveçli pop şarkıcısı Loreen’in 2023 yılında İngiltere’nin Liverpool kentinde Eurovison birincisi olmasının ardından yarışma bu yıl kendi ülkesinde gerçekleşiyor. Loreen, bu zaferiyle yarışmayı iki kez kazanan ilk kadın şarkıcı olarak tarihe geçmişti.

İKİNCİ YARI FİNAL PERŞEMBE AKŞAMI

7 Mayıs Salı günü ilk yarı finalle başlayan Eurovision'da ikinci yarı final 9 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

EUROVISION FİNAL YAYINI NE ZAMAN?

Eurovision büyük final yayını 11 Mayıs Cumartesi akşamında izleyici ile buluşacak. Yarışmanın sunuculuk görevini İsveçli komedyen Petra Mede ve İsveçli aktris Malin Åkerman üstlenecek.

EUROVISION HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

68. Eurovision yarışması ülkemizde, "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

Türkiye 2013 yılından beri Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor.