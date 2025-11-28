Feyyaz Yiğit açıkladı: 'Gibi' dizisi bitti mi?

Yiğit şunları söyledi: “Biz ilk yapmaya başladığımızda yeni olan bir şey kendini tekrar eden bir şeye dönüşecekti. Ben hiçbir zaman “Aaa o dizi bitti mi?” denilen bir dizi yapmak istemedim. Özleyelim. Daha olsun isterdik ama zamanlı veda olsun istedim. Yavaşça kendini tekrarlayıp coşkusunu kaybeden bir iş olsun istemedim. Hem iş hem de seyirci açısından."