48 saatte Prag

HAZIRLAYAN: EMRE ONAR

1. GÜN

10.00

Şehre kahvaltı ile başlangıç

Barış Meydanı yani Náméstí Míru bölgesinden şehri keşfetmeye başlayabiliriz. Burası nispeten daha yerel halkın vakit geçirdiği bir bölge ve sıra sıra güzel kahvaltı mekanları var. Sweet and Pepper Days bu kahvaltı mekanlarından biri. Çırpılmış yumurta gibi klasik kahvaltı yemeklerinin yanı sıra mesela son yıllarda Avrupa’da popüler olan ve “Turkish eggs” ismiyle menülerde yer bulan çılbır gibi farklı kahvaltı yemeklerinin varyasyonları da var. Bu bölge özellikle genç Praglılar arasında oldukça popüler.

11:30

Dünyanın en eski saat kulelerinden biri

Kahvaltı sonrası istikamet Eski Şehir kısmı. Burası tipik Prag fotoğraflarında göreceğiniz, çok iyi korunmuş bir eski şehir bölgesi ve dar ara sokaklarından geniş meydanlarına her köşesi fotoğraflık. Burada görülmesi gereken en önemli noktalardan biri Astronomik Saat Kulesi. Diğer saat kulelerinden ayrılan en önemli yanı gün doğumu, gün batımı, ay ve güneşin konumlarını göstermesinin yanı sıra ayın evrelerini ve güneşin burçlar kuşağı üzerindeki konumunu da gösteriyor. 1410’da yapılan bu saat ayrıca dünyanın en eski üçüncü saati! 1865’te saatin üst tarafına iki pencere ve pencereler içerisine de 12 havarinin figürleri eklenmiş. Her saat başında açılan bu pencerelerin önünden çalan çanın ve öten horozun eşliğinde sırayla havariler geçiyor. Bu sırada tüm meydan turistler tarafından tıklım tıklım dolu oluyor.

12:00

Eski şehirde keşif...

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Eski Şehir bölgesi, Karl Köprüsü ile Wenceslas Meydanı arasındaki bölgede ve burası taş sokakları, tarihi binaları ve yüzlerce turistik dükkanı ile saatlerce gezip keşfedilmesi gereken bir yer. Her bir bina çatısından, dış cephe süslemelerine kadar birçok detayla kaplı ve dolanırken yukarı bakıp durmaktan kendinizi alamayacaksınız. Özellikle Tyn Katedrali görülmesi gereken noktalardan biri. Gotik mimarinin iyi bir örneği olan bu katedralin ilginç özelliklerinden biri iki kulesinden birinin Adem’i diğer kulenin de Havva’yı temsil etmesi.

15:00

Prag’ın ilk gotik mimari yapısı

Prag, bir dönem Avrupa’da en yoğun Yahudi nüfusunun yaşadığı şehirlerden biri olduğundan şehrin merkezinden geniş bir Yahudi Mahallesi de var. Josefov Meydanı etrafındaki bu mahalle Eski Şehir kısmının hemen yakınında ve burada şimdilerde dünyaca ünlü lüks markaların mağazaları sıralanıyor. Birbirinden görkemli altı sinagogun olduğu bu bölgede en ilgi çekici olan sinagog ise 1270 yılında yapılmış ve Prag’ın ilk gotik mimari yapısı olan Eski Yeni Sinagog. Diğer sinagogların aksine müze olarak kullanılmak yerine hala dini hizmet için de kullanılıyormuş. Hatta İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi işgali dönemi haricinde 1270’ten itibaren aralıksız hizmet vermiş. Burada öğle yemeği yemek isterseniz Rotundy klasik Çek yemeklerini deneyip soluklanabileceğiniz bir aile işletmesi. Ayrıca eski şehir bölgesinde her köşe başında bulabileceğiniz Çeklerin ünlü tatlısı “trdelnik”i kesinlikle denemeniz lazım.

17:00

Nehir kenarında bir mola

Tüm gün şehrin tarihi kısımlarında gezdikten sonra biraz da yerellerin hayatına dahil olmak için Naplavka’ya gidebilirsiniz. Vltava Nehri’ne karşı oturmak veya buralarda dolanıp geleni geçeni izlemek bile keyifli. Restaurace Vltava, nehir manzarasıyla en güzel yer. Soğuktan üşümeyi göze alıp burada ufak bir mola vermeye değer. 19:00 Wenceslas Meydanı’nda alışveriş Prag’da nerede alışveriş yapabiliriz diye merak ediyorsanız, tarihi şehir kısmının hemen yanındaki Wenceslas Meydanı sıra sıra mağazaların, restoranların ve gece kulüplerinin bulunduğu şehrin kalbi diyebileceğimiz bir bölge. Burada birçok otel yer alıyor ve konaklamak için de pratik bir nokta.

20:00

Çek yemeklerini keşfedelim

Çek mutfağı, büyük olasılıkla çetin kış mevsimi şartlarıyla şekillenmiş ve etli, kremalı, hamurlu yemekleri ile bu mevsime çok uygun bir mutfak. Tüm Çek restoranlarında bulacağınız ortak yemeklerden ilki Çeklerin ünlü yemeği gulaş. Bunu çoğu yerde hem çorba hem ana yemek kısmında bulabilirsiniz. Ana yemek olanı daha yemek kıvamında, soslu bir et gibi geliyor. Yanında da patatesten yaptıkları ekmek yoğunluğunda bir hamurişi olan brambrovymi knedliky ile servis ediliyor. Bir diğer ünlü Çek yemeği ile krema soslu bir dana eti olan svickova.

2. GÜN

10:00

Michelin Rehberi’nden bir kahvaltı önerisi

Güzel bir Çek kahvaltısıyla Prag’ı keşfetmeye devam etmek için istikamet şehrin daha “cool” bir mahallesi olan Karlin’deki Eska. Burası odun ateşinde kendi ekmeklerini pişiren, eski usul tereyağı yapan, geleneksel fermente tarifleri modern yorumlar ile yapan yenilikçi bir Çek restoranı. Ayrıca Michelin Rehberi’nden Bib Gourmand kazanmış.

12:30

Gotik mimarisiyle Karl Köprüsü

Prag’ı ikiye bölen Vltava Nehri’nin üzerinde tam 17 köprü olmasına rağmen Karl Köprüsü bunların içindeki en ünlüsü ve 870 yılına uzanan tarihiyle en eskisi. Gotik mimari yapısıyla bu köprünün üzerinden, özellikle sisli bir kış günü, geçmek insanı tarihi bir filmin sahnesinde gibi hissettiriyor. şehir manzarasıydı.

13:30

Dünyanın en büyük kalesi

Prag Kalesi, Prag’da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor ve avluları ile bahçeleriyle dünyanın en büyük kalesiymiş. 870 yılında bir kilise olarak inşa edilen kale, sırasıyla 12 ve 14. yüzyılda Romanesk ve Gotik eklemeler ile kale formunu almış.

15:00

Kampa Adası’nda sokak sanatları

Nehrin Prag Kalesi’nin bulunduğu yakasındaki Kampa, şehrin sanat bölgesi gibi diyebiliriz. David Cerny’nin ünlü bebek heykellerinden John Lennon Duvarı’na kadar farklı sokak sanatları ve modern sanat örneklerine denk gelebilirsiniz.

16:00

Cafe Savoy’da mola

Şehrin en eski kafelerinden biri olan Cafe Savoy, Kampa’ya oldukça yakın. Tarihi atmosferiyle burası da başlı başına bir turistik durak sayılır. 1893’ten beri aralıksız servis veren bu kafenin Art Nouveau usulü ahşap ve mermer iç tasarımı hayranlık uyandırıcı.

17:00

Prag’ın tarihi operası

Milli Opera ve Milli Tiyatro’ya ev sahipliği yapan Narodni Divadlo’nun binasında Mozart 1787’de Don Giovanni operasının prömiyerini gerçekleştirmiş. Bu eşsiz atmosfere tanık olmak bile başlı başına bir deneyim.

20:00

Prag’a güzel yemeklerle veda

Akşam yemeği veya yemek öncesi bir şeyler içmek için Kantyna modern Çek restoranı konseptiyle ilginç bir seçenek. Gulaştan şnitzele farklı yemeklerin olduğu mekanın ayrıca büyük bir bar alanı var ve özellikle iş çıkışı saatlerinde Çekler burada günün yorgunluğunu arkadaşlarıyla sohbet edip bir şeyler içerek atıyorlar.