Dünyanın en garip kıtası olan Avustralya, birbirinden zehirli ve ölümcül hayvanlara ev sahipliği yapmasıyla bilinir. Eşsiz doğası, muhteşem sahilleri ve denizi, mistik yerlileriyle oldukça ilgi çeciki bir kıta olan Avustralya’da adımlarınızı atarken çok dikkatli olmanızda fayda var.

1- İrukandji Denizanası

Boyu 1 santimden bile az olan bu zehirli denizanası, kollarından sarkan iğnelerinde sakladığı zehri ile en ölümcül canlılardan biridir. Bazı dönemlerde toplu halde denizlerde dolaşan bu yaratıkların görülmesi durumunda resmi olarak sahilleri kapatan Avustralya hükümeti, turizm rehberlerine de bu canlı ile ilgili uyarıda bulunmalarını şart koşmuştur.







2- Mavi Halkalı Ahtapot

Avustralya kıyılarında yaşayan başka bir zehir bombası da mavi halkalı ahtapottur. Görüldüğü yerde uzak durulması gereken ahtapotun zehrinin panzehiri yoktur. Teması halinde ölüm oranı çok fazladır.







3- Huni Ağ Örümceği

Saldırgan yapısıyla bilinen bu küçük örümcek Avustralya kıtasının her bölgesinde görülebilir. Uzun dişlerinden akıttığı zehri 15 dakikada ölüme yol açabilir. Ayrıca suda yüzebilir ve oksijensiz ortamda 1 günden fazla hayatta kalabilir. Aklımıza gördüğünüzde kaçın demekten başka bir şey gelmiyor.







4- Tuzlu Su Timsahı

Bir ton ağırlığa ve 7 metre uzunluğa ulaşabilen devasa canlılar olan tuzlu su timsahları, pusu kurarak avlanması ve hızı ile bilinir. Okyanusta yaşar ve kıtanın her bölgesinde görülebilir. Av listelerinde köpekbalıkları ve kangurular bulunur. Merak ediyorsanız söyleyelim, insanlar da bu listenin lezzetli bir üyesidir.



