Titanic Hotels’in Antalya’da yer alan oteli Titanic Deluxe Belek misafirlerine stresten uzak, eğlenceli ve keyif dolu bir bayram tatili sunuyor.

Belek’te çam ormanlarının arasına gizlenmiş olan Titanic Deluxe Belek, doğanın tüm renkleri ve olanaklarıyla iç içe benzersiz bir bayram tatili yaşamak isteyenlere ayrıcalıklı imkânlar sunuyor. Bayrama özel kurulacak olan Lezzet Sokağı’nda misafirleri geleneksel bayram tatları karşılayacak. Özel olarak getirilen Şaman Show ise eğlenceli saatler yaşatacak.

Özel restoranları, Uzakdoğu’nun gizemini Akdeniz’e taşıyan SPA uygulamaları, çocukların tatilini unutamayacakları bir eğlenceye dönüştüren çocuk kulübü, gün boyu devam eden aktiviteleri, gece şovları ve partilerle dolu dolu bir tatil için Titanic Deluxe Belek'i ziyaret edebilirsiniz.

En güzel bayram çocuklara…

Çocuklara özel olarak dizayn edilen Tini Kids Club çocuklara eğlence dolu bir bayram yaşatacak. Her çocuğun ilgi alanına göre dilediğini yapabileceği Tini Kids Club çocuklara birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı. Çocuklar sinema, dans, özel şovlar, partiler ile eğlenceli dolu dolu bir bayram geçirecek. Çocukların beslenmelerine de özen gösteren Tini Kids Club, çocuklara özel dekore edilen tren vagonu şeklinde ki çocuk restoranı, Poppet’s Railway ile de besleyici ve lezzetli menüleri, özel sunumları ile birleştirerek yemek saatlerini eğlenceye dönüştürüyor.



