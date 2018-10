Su altından gökyüzüne kadar büyüleyici bir doğaya sahip Kaş ve Kalkan. Doğanın sunduğu tüm güzellikleri bir arada yaşatan bu özel adreslerde hem bolca dinlenip hem de bolca adrenalin yaşayabilirsiniz.

İster kara yoluyla ister hava yoluyla, gitmesi epey zahmetli olsa da dağ yamacındaki bu mavi cennete ulaşmak için son virajı döndüğünüzde anlıyorsunuz ki buraya tekrar geleceksiniz!Begonviller altındaki evleri, çiçek kokulu sokakları, turkuaz koyları, batık kenti ile ile Kaş ve Kalkan’ın hem yer üstü hem de yer altı güzellikleri saymakla bitmiyor. Kaş ve Kalkan denize girmek için onlarca alternatif sunuyor. Büyük ve Küçük Çakıl Plajları, Hidayet Koyu, Kaputaş, İnceboğaz, Limanağzı ve çok daha fazlası berrak sularıyla sizi bekliyor.



Yapmadan dönmeyin;

• Batık şehir Kekova’yı ve antik kentleri keşfetmeden,

• Kaleköy’ü ziyaret etmeden,

• Limanağzı’nda bir günü geçirmeden,

• Meşhur Kaputaş Plajı’nın turkuaz sularına kendinizi bırakmadan,

• Yamaç paraşütü ve su altı dalışı yapmadan,

• El oyaları, Barak kilimlerini görmeden,

• Yeniköy’e gidip kahvaltı etmeden,

• Demre’de mavi yengeç tatmadan dönmeyin.







Nerede kalınır?

Club Barbarossa

Tek başınıza tatil yapıyormuş gibi hissetmek istiyorsanız rotanızı Club Barbarossa’ya çevirebilirsiniz. Sahildeki gazebolar bütün bir gün deniz kenarından kıpırdamamak için en güzel yerlerden biri. Çukurbağ Yarımadası’nda yer alan otelde özel villalar da yer alıyor. Şık dizaynıyla göz okşayan otelin deniz manzaralı restoranı akşamları enfes bir keyif sunuyor.

Andifli Mah. Bülent Kalkavan Sok. No: 2 Çukurbağ Yarımadası Kaş

Tel: 0242 836 40 71





Club Barbarossa



Meis Exclusive

Çukurbağ Yarımadası’nda yer alan Meis Exclusive Kaş’ta rahatlığı ve lüksü bir araya getiriyor. Meis Adası’nın tam karşısında yer alan otel nefis bir manzara sunuyor. Kahvaltısı misafirlerinin en çok övgü verdiği uzmanlık alanlarından. Jakuzili deniz manzaralı odaları keyfinizi ikiye katlamak için sizi bekliyor.

Arman Talay Sok. No: 10 Çukurbağ Yarımadası Kaş

Tel: 0242 836 20 94





Meis Exclusive



Likya Residence Hotel&Spa

Kalkan’daki Likya Residence lüks, konforlu ve şık bir butik otel. Sadece yetişkinleri ağırlayan otelin odalarında büyüleyici panoramik bir manzara var. 27odalı otelde etkileyici mimarisinin en büyük tamamlayıcısı bu manzaralar. Otelin hemen hemen her noktasından denizi ve Kalkan limanını görebiliyorsunuz. Kendinize küçük bir hediye vermek için SPA’sına uğramayı ihmal etmeyin.

Yalıboyu Mah. Akdeniz Cad. Sümbül Sok. No: 1 Kalkan

Tel: 444 67 61