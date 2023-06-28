Bu şehirde tekerlekli bavul yasak! Cezası 7.554 TL!

Hırvatistan’ın parke taşlı sokaklarıyla, dik yokuşlarıyla ünlü şehri Dubrovnik, tekerlekli bavul kullanmak için pek elverişli bir yer değil. Yok ben illa tekerlekli bavul kullanacağım derseniz de bunun bir bedeli var. Hayır, bavulun tekerleklerinin bozulmasından bahsetmiyoruz... Dubrovnik’te sokaklarda tekerlekli bavul kullanmanın para cezası var. İşte ayrıntılar...

Dubrovnik’te şehrin sokaklarında gürültü yapan tekerlekli valizleri yasakladılar. Dolayısıyla, ziyaret edenler artık valizlerini tekerlekleriyle sürüklemek yerine ellerinde taşımak zorunda kalacaklar.

PARKE TAŞLARDA TEKERLEKLER ÇOK SES ÇIKARIYOR!

Şehrin belediye başkanı Mato Franković, bu yeni düzenlemeyi şehirdeki gürültü kirliliği sorununa çözüm olarak sundu. Tekerlekli valizlerinizi getirebilirsiniz ancak şöyle bir durum var: Tekerlekleri kullanamazsınız! Valizinizi sürüklerken yakalanırsanız bunun cezası 265 Euro yani yaklaşık 7.554 TL.

Bu tekerlekli valiz yasağı yaz sezonunda yürürlüğe girecek, ancak Kasım ayında daha büyük bir plan da uygulanacak. Yerel yönetim, ziyaretçilerin çantalarını şehir dışında bırakabilecekleri ve ardından kuryeler aracılığıyla konaklama yerlerine kolayca taşınacakları bir sistem kurmayı hedefliyor.

Bavulunu kendisinin taşıma imkanı olmayan ziyaretçiler için Kasım ayında uygulanacak yeni depolama ve teslimat sistemi hayata geçene kadar, dikkate alınması gereken bir nokta olduğunu belirtmek gerekir.

Dubrovnik şu anda Hırvatistan'ın en popüler destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Tarihi surları, nefes kesen deniz manzaraları ve yakınındaki kusursuz plajlarıyla tanınıyor; ancak aynı zamanda kalabalık olmasıyla da ün kazanmış, yakın zamanda Avrupa'nın en kalabalık noktası olarak adlandırılmıştır.