Seyahat için en büyük engeliniz vize mi? İşte vizesiz ülkeler

Son dönemlerde vizesiz gidilecek ülkeler bir hayli artmış durumda. Vizesiz gidilen ülkelere yapacağınız seyahatlerde çok değişik uygulamalar ile karşılaşabilirsiniz. Bazı ülkelerde ülkeye giriş esnasında sizden bir form istenebilirken, bazı ülkelerde otel rezervasyonunuzu görmek isteyebilirler. Bunun haricinde vizesiz gidilebilecek ülkelerde mevcut tüm ülkeler biletlerinizi sorgulama hakkına sahip olacaktır. Bu sebeple mutlak suretle seyahate çıkmadan biletlerinizi gidiş ve dönüş şeklinde temin etmeniz çok büyük bir öneme sahip.

AVRUPA KITASINDA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Ulaşım masrafının çok düşük olduğu Avrupa ülkeleri arasında vizesiz ülkeler oldukça çoğunlukta.

Bosna-Hersek

Mostar ve Saraybosna şehirleri ile ön plana çıkan bu ülkede yılın 6 ayının 3 ayını vizesiz olarak rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Eğer daha uzun süre kalmayı planlıyorsanız mutlaka oturma izni almanız gerekmektedir.





Arnavutluk

Son zamanların popüler ülkelerinden olan Arnavutluk'ta uzunca gezebililir, berrak sahilleri ile yaz tatilinizde doyasıya eğlenebilirsiniz.

Karadağ

Turizm açısından hızlı bir gelişme gösteren Karadağ, muhteşem bir doğaya sahip. Vizesiz ülkeler arasında en çok tercih edilenlerden biri olan Karadağ, 180 günlük sürede 90 gün vizesiz ülkede bulunma hakkı tanıyor.

Kosova

Kültür ve kış turizmi için tercih edilebilecek olan Kosova, Türk aileler açısından da bir hayli zengin bir ülke. Bu ülkeye 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat etmek mümkün.





Kuzey Makedonya

İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında rahatlıkla gezebileceğiniz bu ülkede Ohri Ve Üsküp şehirleri ön plana çıkıyor. Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı tanıdığını da söylemeden geçmeyelim.

Ukrayna

Sadece gece hayatı ile değil tarihi ile de dikkati çeken Ukrayna’da vizesiz olarak 60 güne kadar kalma şansına sahipsiniz. Eğer rotanızı Ukrayna’ya çevirdiyseniz yeni kimlik kartınızı almanız gerekiyor.

Belarus

Eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Belarus, Rusya ile sıkı ilişki içerisinde bulunuyor. Bahar aylarında bu ülke, seyahat için en uygun zamanlarda olmuş oluyor. Bu ülkeye vizesiz olarak girerek 30 gün boyunca gezebilirsiniz.

Azerbaycan

Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim aylarında gezmek için harika bir ülke olan Azerbaycan, dil konusunda problem yaşamayacağınız ülkelerin başında geliyor.





Sırbistan

Sırbistan'da en çok ön plana çıkan yerlerden biri Belgrad. Bu şehirde gideceğiniz gece eğlencesi, alışveriş ve restaurantlar sizi tatmin edecektir.

Andorra

Moldova



ASYA KITASINDA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Konaklama ve diğer ihtiyaçların çok daha ekonomik olduğu fakat ulaşıma ciddi bir ücret durumunda kalabileceğiniz Asya Kıtasında vizesiz gidebileceğiniz pek çok ülke mevcut.

Tayland

Bangkok, Phuket, Pattaya ve daha niceleri... Bu ülke tam bir turizm cenneti. İster berrak sularda tatil fırsatı, ister alışveriş fırsatı... Mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında geliyor.

Doğu Timor

Timor adası üzerinde yer alan ve eski Portekiz sömürgesi olan Doğu Timor, sakin bir tatil yapmak isteyenlerin en gözde mekanlarından biri. Sahip olduğu zengin kaynaklara rağmen dünyanın en fakir ülkelerinden biri olması ülkede uygun fiyata tatil yapma olanağı sunuyor. Nisan-Temmuz ayları arasında dilediğiniz bir tarihi seçerek 30 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Endonezya

17.500’den fazla ada ile dünyanın en büyük takımada devleti olma özelliğine sahip olan Endonezya, göz alıcı kumsalları, doğası, kültürü ve tapınakları ile hemen herkesin gitmek istediği ülkeler arasında yer alıyor. Dönüş biletlerinizin sorgulanabileceği bu ülkede 30 gün boyunca vizesiz gezme hakkına sahipsiniz.





Filipinler

7.107 adadan oluşan Filipinler, dünyanın en büyük 72. Ülkesi olma özelliğine sahiptir. Sizi içine çeken bir kültüre ve muhteşem sahillere ev sahipliği yapan bu ülkede 30 gün süresince vizesiz gezebilirsiniz.

Güney Kore

İlkbahar ve sonbahar aylarında ziyaret edilebilecek olan bu ülke doğal tarihi açısından dikkat çekicidir. Vizesiz olarak giriş yapabileceğiniz bu ülkede 90 gün süresince kalabilirsiniz.





Hong Kong

235 adadan oluşan Hong Kong, “Uzak Doğunun İncisi” olarak adlandırılmaktadır. Ülkemize çok uzak bir mesafede oluşu ulaşım fiyatlarının çok yüksek olmasına neden oluyor. Eğer bu muhteşem ülkeye gitmeyi başarabilirseniz 90 gün boyunca vizesiz olarak seyahat etme şansına sahip olacaksınız.

Japonya

Bu muhteşem kültürle tanışmak için sahip olmanız gereken ilk şey çipli bir pasaport. 3 ay süresince size verilecek olan vizesiz gezme hakkı ile bu muhteşem kültürü yakından keşfetme şansına sahip olabileceksiniz.





Myanmar

Güneydoğu Asya’nın yüz ölçümü bakımdan en büyük ikinci ülkesi olması ile dikkati çeken Myanmar’da online vize alarak 28 güne kadar kalabilirsiniz.

Tacikistan

Nevruz dönemindeki festivaller ile dikkati çeken Tacikistan’da kapıda alacağınız vize ile 60 gün kadar ülkede gezme şansına sahip olabilirsiniz.





GÜNEY AMERİKA KITASINDA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Bolivya

Ülkeye girişte rezervasyon ve mali bilgilerinizin istenebileceği Bolivya’da 90 gün boyunca vizesiz gezme hakkına sahip olacaksınız.

Arjantin

Latin Amerika’nın en gelişmiş ve varlıklı ülkelerinden biri olan Arjantin, otel rezervasyonlarınızı ve dönüş biletlerinizi sorgulayabilecek ülkelerden biri olma özelliğine sahip. Kültürel çeşitliliğe sahip olan bu ülkede 90 gün boyunca vizesiz seyahat etme şansına sahipsiniz.





Brezilya

Adını sıkça duyduğumuz Brezilya, 90 günlük vizesiz gezme hakkı tanıyor.

Ekvator

Sahip olduğu muhteşem doğası ile herkesin ilgi odağı haline gelen Ekvator’da 90 günlük vizesiz gezme hakkına sahip olacaksınız.

Kolombiya

Vizesiz giriş yaptığınızda en fazla 30 gün boyunca kalabileceğiniz bu ülkede gezip göreceğiniz çok fazla nokta var.





Paraguay

Doğası henüz bozulmamış bu harika ülkeyi 90 günlük vizesiz geçiş hakkı ile tanıma fırsatı bulabilirsiniz.

Peru

En büyük medeniyetlerden biri olması ile dikkati çeken Peru’da 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz.





AMERİKA KITASINDA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Barbados

Güney Karayipler’de yer alan bu ülke tam bir tropik iklim bölgesi. Aralık-Mayıs ayları arasında gezmeye çok uygun ve 90 günlük vizesiz geçiş hakkı tanıyor.

Jamaika

Bob Marley gibi pek çok ünlü ismin ve birçok müzik türünün doğduğu ülke olan Jamaika’da sanatın tadına varabilirsiniz. Ülkeye vizesiz olarak giriş yaparak 90 gün boyunca seyahat etme şansına sahip olacaksınız.





Saint Lucia

Karayip Denizinin doğusunda yer alan bu bölgeye vizesiz olarak giriş yapabilir, festivallerde eğlenebilir ve 6 haftaya kadar burada kalabilirsiniz.

AFRİKA KITASINDA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Fildişi Sahili

Karasal ve tropikal iklimin etkisi altında olan bu ülkeyi Kasım- Mayıs ayları arasında ziyaret etmelisiniz. Ülkeye gitmeden önce mutlaka hepatit A aşısı olmalısınız.





Kenya

Online vize ile gidilebilecek olan bu ülke 200 milyon öncesine ait fosil ve hayvan kalıntılarına rastlanması ile dikkatleri üzerine çekiyor. Safariye katılarak harika zamanlar geçirebilirsiniz.

Mozambik

Kapıda vize alarak seyahat edebileceğiniz bu ülkede 30 gün süresince kalabilirsiniz. Ülkeye gitmeden önce mutlaka sarı humma ve hepatit A aşısı yaptırmalısınız.





Zambiya

Geleneksel Kazamba festivaline gitmek isterseniz kapıda vize alarak 30 gün kadar ülkeyi gezebilirsiniz.

Zimbabve

Online vize alarak seyahat edebileceğiniz bu ülkede el sanatları ürünlerinden almadan dönmemelisiniz.





OKYANUS KITASINDA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Fiji

522 adacıktan oluşan ülke Mayıs-Ekim ayları arasında görülebilir. Vizesiz giriş yaparak 120 gün süresince ülkede kalabilirsiniz.

Palau

Kapıda vize alabileceğiniz bu ülkede 30 gün boyunca kalabilirsiniz. 250 adadan meydana gelen ülke sakinlik arayanların tercihi.







Tonga

Güney Pasifik’te bulunan bu takımadalarda kapıda vize alarak 31 gün kadar kalabilirsiniz.



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