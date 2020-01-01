Biraz içiniz açılsın diye Palau, Antarktika, Magdalen Adaları, Meksika gibi yerlerden deniz altı fotoğraflarını bir araya getirdik. En güzel deniz altından fotoğraflar ile günün stresini atabilirsiniz.

Görenlerde hayranlık uyandıran deniz altı fotoğrafları, adeta bizim bilmediğimiz büyülü bir yerin varlığını kanıtlıyor. Üstelik deniz altındaki dünya keşfedilmeyi ve güzelliklerini başkalarıyla paylaşmayı bekliyor. En güzel deniz altı fotoğraflarına hep birlikte bakmaya, biraz da olsa günlük hayattan uzaklaşmaya ne dersiniz?





Baja California, Meksika

Meksika’nın kuzeybatısındaki bir eyalet olan Baja California, doğuda Kaliforniya Körfezi, batıda ise Pasifik Okyanusu ile çevrili. Hal böyle olunca bölgedeki deniz altı karelerinde sıklıkla Kaliforniya denizaslanlarına rastlanıyor. Güneş ışığının tadını çıkaran ve keyifle yüzen denizaslanları, deniz altı dünyasının en özel karelerinde görülüyor.













Akdeniz

Akdeniz, dillere destan güzellikteki iklimi, sahilleri ve şehirlerinin yanı sıra deniz altı güzellikleriyle de tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Akdeniz, özellikle su altı fotoğrafçılığı ile ilgilenen profesyonellerin en uğrak noktaları arasında yer alıyor. Ancak sadece fotoğrafçılığa ilgi duyanlar değil, turistler için de cazip. Siz de Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde yaz tatili yaptığınız zaman dalış yaparak deniz altındaki mucizelere tanık olabilirsiniz.













Antarktika

Güney Yarımküre’nin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu’nu da içeren Antarktika’nın birbirinden tatlı fokları, dünyanın en soğuk bölgesinin fotoğraflarına bakarken bile herkesin içini ısıtıyor. Antarktika2nın deniz altı fotoğraflarının her biri ayrı bir kartpostal karesi gibi.













Palau

Okyanusya ülkesi Palau, rengarenk deniz altı manzaralarıyla, özellikle de Denizanası Gölü ile biliniyor. Pasifik Okyanusu’nun ortasında 250 adadan oluşan ülkenin nüfusu 20 bin bile değilken, yüz binlerle ölçülemeyecek kadar çok denizanasına ev sahipliği yapıyor. İçi denizanaları ile dolu tuzlu su gölü, ziyaretçilerine çok farklı ve heyecan verici bir yüzme deneyimi sunuyor. İşte o gölden bazı kareler…













Zanzibar, Tanzanya

Afrika’nın ilk su altı otelinin de bulunduğu Zanzibar, etkileyici deniz altı zenginliklerini de misafirleriyle buluşturuyor. Turkuaz mavisi denizi ve bembeyaz kumlu sahilleri de başınızı döndürmeye yetiyor. Doğasına hayran kalacağınız bu şehri ölmeden önce ziyaret edilecek yerler arasına gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz.















Enchanted Nehri, Filipinler

Filipinler’de yer alan, turistler ve dalgıçlar için bulunmaz bir nimet olan Enchanted Nehri’nin efsanelere konu olan bir özelliği daha var. Nehrin kaynağını kimse bilmiyor…



Magdalen Adaları

Kum tepeleri ve upuzun kumsalları ile meşhur olan Magdalen Adaları, Kanada’yı ziyaret eden seyahat tutkunları tarafından herkese tavsiye ediliyor. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini yavaştan hissettirdiği bugünlerde, hızla suya gömülmeye başlayan adalar yok olmadan önce seyahat ederek doğal güzelliklerini görmekte fayda var. Hepsi ayrı bir sanat eseri izlenimi uyandıran deniz altı manzaraları ise Magdalen Adaları’nın imzası niteliğinde.