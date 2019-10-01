Gün ışığının azalması kış mevsimini çoğumuz için zorlu geçen bir dönem haline getiriyor ancak kışın kendine has bir estetiği de yok değil. Dünyanın dört bir köşesinden, insanı düşlere daldıran kış manzaralarını sizin için seçtik.

Lapland

Finlandiya’nın Lapland bölgesi kuzey ışıklarıyla meşhur. Bu doğa fenomenine tanık olmaksa büyük bir ayrıcalık.



Hallstatt

Salzburg yakınlarında bir köy olan Hallstatt, özellikle kış aylarında oldukça etkileyici bir manzaraya sahip.



İsviçre Alpleri

İsviçre harika bir doğaya sahip. Kış aylarında beyaza bürünen Alp Dağları’nın manzarası ise insana huzur veriyor.



Sakrisøy

Norveç’in kuzeyinde bir ada olan Sakrisøy, kış aylarında harika bir manzaraya sahip. Olstind Dağı’nın eteklerindeki bu ada kış mevsiminde huzur bulmak için ideal.



Three Sisters Peaks

Kanada’nın Alberta eyaletinde yer alan Three Sisters Peaks, yani ‘Üç Kız Kardeş Tepesi’ kışın harika bir manzaraya sahip. İsmini yerel bir hikayeden alan bu tepeler, Kanada’nın en önemli doğal güzellikleri arasında.



Lofoten Adaları

Norveç’in kuzeyindeki Lofoten Adaları, ziyaretçilerine oldukça farklı bir tecrübe sunuyor. Son zamanlarda gezginler arasında oldukça popüler hale gelen bu adalar, kış mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.



Plitvice Gölleri

Hırvatistan’ın Bosna – Hersek sınırında bulunan Plitvice Gölleri Ulusal Parkı, UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Kışın donan şelalelerin buz mavisi renkleri oldukça etkileyici.



Bow Gölü

Kanada’nın Alberta Eyaleti’ndeki Banff Ulusal Parkı’nda yer alan Bow Gölü, çok küçük ancak kış manzarası oldukça etkileyici.

