Dünyada milyonlarca insan ruhsal arınmanın izinde binlerce kilometre yol kat ediyor.

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Turizm ve seyahat sektöründe son yıllarda yükselişe geçen konsept turların en dikkat çekici örnekleri arasında yer alan spiritüel turlarda, meditasyon, yoga, ruhsal arınma seansları gibi birçok özel aktiviteye katılmak mümkün oluyor.Kişisel gelişim,yogamediasyon, veganizm gibi bilgiler ışığında farklı bir yaşam tarzını benimseyen kişilerin rağbet gösterdiği turlar, özel aktivite planları, ilginç konaklama biçimleri ve sıra dışı menüleriyle, konsept turlar arasında yer alıyor. Ülkemizde spiritüel turlar farklı rotaları ve planlarıyla özel bir kitleye hitap ediyor. Spiritüel turların temelinde bedensel, zihinsel ve ruhsal arınma prensibi yatıyor. Küçük gruplar halinde gerçekleştirilen bu turlara katılım, sanıldığı kadar az değil.Dünyada milyonlarca insan her yıl ruhsal arınmanın izinde binlerce kilometre yol kat ediyor. Kimi dini ritüelleri gereği bu seyahatlere çıkarken, bir başka grup ise maneviyat, ruhsal arınma ya da şifalanma amacıyla seyahat ediyor. Spiritüel destinasyonların başında Hindistan, Himalayalar, Nepal, Tibet, Fransa, Mekke, Vatikan, Kuzey İsrail, Peru, Meksika, Bangkok ve Brezilya gibi noktalar geliyor.