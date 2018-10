Türkiye’nin en büyük adası. Türkiye’nin en batı ucu. Güneşin en son battığı yer. Dalış için bulunmaz cennet. Birbirinden lezzetli yemekler var. Hepsini bir kenara bırakırsak burası sakinliğin yer yüzündeki karşılığı. Huzurlarınızda Gökçeada.

Yüzyıllar öncesinden gelen ve 1970 yılına kadar kullanılan adı ile İmroz yani Gökçeada... Bozcaada’nın yaklaşık 8 katı büyüklüğünde. Zeytin ağacı ve onun hazineleri adanın yüzyıllar öncesinden gelen ve hala yaşatılan geleneği. Zeytincilik, çok eskiye dayanan bir uğraş. Son yıllarda organik tarıma olan ilgi ve yeni açılan işletmeler adaya farklı bir koku ve tat getirmiş. Denizi, Türkiye’nin en temiz denizlerinden biri. Hem kite sörf hem de dalış için farklı koylar bulmak mümkün. Rum köyleri ve sahilleriyle büyüleyen bu adada yapmanız gereken en önemli şey köyleri dolaşmak. Adaya adım attığınızda Bozcada ve genel olarak Ege’ye göre daha bakımsız gibi görünse de doğal güzelliği ile kısa zamanda sizi etkileyeceğine emin olabilirsiniz. Yol kenarında karşınıza çıkacak keçiler bu işin başlangıcı olabilir. Adanın özellikle birkaç noktasından özellikle bahsetmemiz lazım. Adanın denize girilen en güzel koylarından olan Yıldız Koyu, aynı zamanda adada bulunan Sualtı Milli Parkı’nın da başlangıcı. Balık avcılığının yasak olduğu bu alanda aletli dalışla Gökçeada’nın sualtı güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Muhteşem esintileriyle meşhur Kaleköy’den Ege’yi, Semadirek Adası’nı izleyerek keyifli saatler geçirebilirsiniz. Ayrıca burada Cenevizliler zamanında yapılmış kalenin kalıntılarını da görebilirsiniz. Kendi suyunu kendi karşılayan bu adada temiz su kaynaklarının ve temiz havanın tadını çıkarın!



Yapmadan dönmeyin;

• Yıldız Koyu ve Tepe Köy’de güneşi batırmadan,

• Marmaros Şelaleleri’ni görmeden,

• Zeytinli Köyü’nde bademli kurabiye yemeden,

• Kaleköy’deki Mustafa’nın Gayfesi’nde bir kahve içmeden,

• Laz Koyu’nda denize girmeden dönmeyin.







Nerede kalınır?

Anemos

Her şeyden uzakta kafayı ve ruhu dinlemek için, çok popüler olmayan bir adaya gidersiniz ama bu yeterli değildir tek başına. Kaldığınız yer de çok önemlidir... Sessiz dingin bir ovaya bakan, Kaleköy’ün sırtlarında, mimar bir çiftin inşa ettiği, güzel manzaralı, Anemos tam olarak kafanızı dinleyebileceğiniz bir adres. Havuzu ve kahvaltısı da güzel.

Yukarı Kaleköy No: 98 Gökçeada

Tel: 0286 887 37 29





Anemos



Gökçeada Naturel Otel

Türkiye’nin en büyük köyü olan Dereköy’de (eski adıyla İskinit) bulunan otel 50 kişi kapasiteli adı gibi doğal bir ortamda. Etrafta gözünüzü yoracak hiçbir detay yok. Otel Gizli Liman ve Laz Koyu’na 5 km uzaklıkta, merkeze uzaklığı ise 13 km. Kahvaltısı da nefis.

17760 Dereköy Köyü Gökçeada

Tel: 0286 897 62 62





Gökçeada Natural Otel



Zeydali Hotel

Zeytinli Köyü’nde yer alan Zeydali Hotel, aslına uygun olarak yeniden inşa edilen, tarih kokan üç taş Rum evinden oluşuyor. Organik ve ekolojik ürünlerin kullanıldığı mutfağına da, doğasına da hayran kalacaksınız.

Zeytinliköy No: 168 Gökçeada

Tel: 0286 887 37 07