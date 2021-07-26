Focaccia Tarifi Nasıl Yapılır? Ünlü şeflerden Focaccia tarifleri

Focaccia 'Pizza'nın atası olarak bilinen, her dönemde tarifi çok aranan lezzetler arasında. Peki, İtalyan mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan Focaccia nasıl yapılır? Elele arşivinden şef Danilo Zanna ve Elif Edes Tapan'ın Focaccia tarifleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. İşte Focaccia tarifi için gerekli malzemeler, ardından yapım aşamaları:

ŞEF ELİF EDES TAPAN'DAN FOCACCİA TARİFİ

Foccacia İçin Gerekli Malzemeler

5 su bardağı tam buğday unu

1/2 çay kaşığı tuz

1 paket kuru maya

1.5 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

75 gr yumuşak tereyağı



Üzeri için;

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

İri tuz

2-3 dal taze biberiye

3-4 diş dilimlenmiş sarımsak

6-7 yumuşak kurutulmuş domates



Hazırlanışı



Mayaya yarım bardak ılık su ilave edin.

Un ve tuzu karıştırıp, havuz yapın. Ortaya mayalı suyu, kalan 1 bardak suyu, zeytinyağını ve tereyağını koyun.

Tümünü karıştırarak hamur yapın.

Üzerini bezle kapatıp, soğuk olmayan bir ortamda, mayalanması için 1 saat bekletin.

Hamur iki katı kadar olduğunda yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Parmaklarınızla bastırarak düzeltin.

Üzerine zeytinyağı, sarımsak dilimleri, iri tuz, kurutulmuş domatesler, biberiyeyi koyun.

Üzerini tekrar bezle örtün, 30 dakika kadar daha bekletin. 180-190 derece ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.







ŞEF DANİLO ZANNA'DAN PUGLİSE USULÜ FOCACCİA

Şef Danilo Zanna'dan yumuşacık focaccia lezzeti için reçete şöyle:



Malzemeler

2 patates

1.5 su bardağı un

1.5 su bardağı irmik unu

25 gr yaş maya

Kiraz domates

Taze kekik

Sızma zeytinyağı

Tuz

Su



Hazırlanışı

Patatesleri yumuşayana kadar kaynatıp kabuğunu soyun.

Çatalla ezin irmik unu, un, tuz, yaş maya, sızma zeytinyağı ve suyu yavaşça ekleyip yoğurmaya başlayın.

Hamurun üzerini bir bezle kapatıp ılık bir ortamda 8 saat bekletin. Hamurun kenarlarına ve tabanına zeytinyağı sürün ve tavaya alın.

Hamuru çevirip diğer tarafına da zeytinyağı sürün.

Kenarlarını düzeltin. Hamurun üzerine parmak uçlarınızla belirli aralıklarla çukurlar oluşturun.

Bu boşluklara kiraz domatesleri yerleştirin. Aralarına kekik dallarını serpin. İri çekilmiş tuz serpin.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 30 dakika pişirin.

Elele Arşivinden 2 Ayrı Focacia Tarifi:

BİBERİYELİ, SARIMSAKLI FOCACCIA

Malzemeler

300 gr. un

1.5 çay kaşığı iri deniz tuzu

1 çay kaşığı kuru maya

3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

Bir tutam biberiye

Hazırlanışı:

Mayayı 175 ml sıcak suda (el yakmayacak kadar sıcak) karıştırın. Bir kaba unu, tuzu ve zeytinyağını, mayayı erittiğiniz suyu koyun ve yoğurmaya başlayın. Yumuşak kıvamda bir hamur elde etmek için gerekirse su ilave edin. Hamurunuz homojen ve elastik bir yapıya ulaşıncaya kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun. Hafifçe yağlanmış bir kabın içine hamurunuzu koyun ve ağzını kapatarak sıcak bir ortamda yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın. Un yardımıyla hamuru açın, 30 cm. çapında yuvarlak şekil verin. Pişirme kağıdını yerleştirdiğiniz tepsinin üzerine alın ve üzerine nemli bir havlu örterek 20-30 dakika daha bekleyin. Parmağınızı una batırın ve hamurun üzerinde çukurlar açın. Dilimlediğiniz sarımsakları, artan tuzu ve biberiyeleri üzerine serpiştirin. Elinizi ıslatarak hamurun üzerine su sıçratın. Daha önce 200 derece ısıtılmış fırının alt katına bir kaseyle su koyun, üst katına da ekmeğinizi… 20-25 dakika, altın sarısı rengini alıncaya kadar pişirin. Üzerine zeytinyağı sürerek servis edin.

YABAN MERSİNLİ FOCACCIA

Malzemeler

2/3 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

2.5 su bardağı un

1 paket instant maya (10 gr)

1 paket vanilya

1 tutam tuz

1 su bardağı ılık süt

1 yumurta

55 gr tereyağı (yumuşatılmış)

2 su bardağı yaban mersini

3 yemek kaşığı file badem

Hazırlanışı:

Un, tuz, şekerin yarısı, vanilya ve mayayı bir kapta harmanlayın. Süt, tereyağı ve yumurtayı ekleyip 5 dakika yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur için gerekirse azar azar un ilavesi yapın. Üzerini örterek 1 saat mayalanmaya bırakın. Kalan şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu harmanlayın. Hamuru iki eşit parçaya ayırın ve ilk parçayı yağlı kağıt arasında dikdörtgen şekilde merdane ile açın. Yaban mersinin yarısını limonlu şekerin yarısı ile karıştırın ve hamurun üzerine yayın. Diğer hamuru daha büyük açarak üzerine kapatın ve kenarlarını alta doğru katlayın. Fırın tepsisine aktarın ve üzerini streç film ile kapatarak 20 dakika bekletin. Hamurun üzerine fırçayla süt sürün. Kalan şeker, file badem ve yaban mersinlerini serpip 180 derece fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Servis yapın.