Nefes kesen deneyimler ve huzur: Constance Ephelia ve Constance Lemuria

Seyşel Adaları'ndaki bir tatil, dünyadaki hemen hemen her şeyi gördüklerini düşünen egzotik meraklılar, romantik çiftler ve deneyimli gezginler için gerçek bir hayaldir. Seyşeller, mutluluk, huzur ve keyif dünyası olan farklı bir dünyaya kapı açar. Masallara inanmak zor değil, sadece lüks tatil köylerinin tüm bu güzelliğini görmeye, dünyanın cazip bir bölümünde bir araya geldi. Constance Hotels & Resorts&Golf, Seyşeller takımadalarının incisidir ve mülklerinin ikisi Mahe ve Praslin Adaları'nda bulunmaktadır.

Constance Ephelia

Constance Lemuria

Constance Ephelia’da duyularınızı ve ruhunuzu canlandırın. Constance Ephelia'da her an saf bir mutluluktur. İster tam bir rahatlama isterse de daha aktif bir tatil arayanlar için en ideal otel. Sadece tatilin tadını çıkarmak isteyenler için harika bir ortamla kendinizi şımartın; sonsuz var oturup okumak, manzaraya hayran olmak veya sadece basitçe görmek için çarpıcı noktalar birden fazla bakım sunan ünlü kaplıca köyünde rahatlayın adanın doğal flora ve faunasından esinlenmiştir. Her biri kendi mutfak konseptine sahip beş restoranında bir tutam yerel mutfak ile harika ve kaliteli yemeklerin tadını çıkaracak ve kapalı ve havuz başı barlarında serinleyecektir.

Daha aktif olanlar için Constance Ephelia, maceracı ruhunuzu sonsuz seçenekler ve aralarından seçim yapabileceğiniz aktivitelerle hayata döndürür. Bir kayık, katamaran veya deniz bisikleti ile Hint Okyanusu'na gidin ya da tenis ve squash kortlarında oyununuzu oynayın. Bir bisiklet gezisi için rezervasyon yaptırın, balık tutmaya veya tüplü dalışa gidin, görkemli bir ortamda meditatif bir yoga dersi deneyin veya fermuarlı telleri ormanın gölgesinde kaydırın.

Tüm bu olanaklar, Constance Ephelia'nın mükemmel bir aile dostu tatil yeri olduğu ve hatta kendi özel havuzlarına sahip özel aile villalarının yanı sıra 4-11 yaşındaki çocuk misafirleri için ücretsiz bir çocuk kulübünün olması da aile dostu tatil konseptini destekler. Çocuklar, tamamı oyun evleri ve atölyelerden oluşan kendi özel alanlarında düzenlenen plaj gezilerine, aşçılık derslerine ve sanat ve el sanatlarına bayılacaklar.

Praslin Adası'nın kuzeybatı kesiminde, Anse Kerlang limanında, dünyanın en iyi 10 plajı listesinde yer alan üç beyaz kareli plaj arasında sıkışmış, Constance Hotels & Resorts & Golf- Lemura Praslin'in bir başka lüks özelliğini sakladı. Otel prestijli dernekte yer almaktadır ve dünyanın önde gelen otelleri arasında çeşitli ödüller bulunmaktadır.

Otelin 100 hektardan fazla alanında geniş ve kapsamlı bir alanda bulunan sayısız tesis arasında: bir golf sahası, lüks odalar ve villalar, geniş bir otel alanında Constance tarafından sunulan Spa-merkezi. Ayrıca, gurme misafirler için özel programları ve profesyonel sommeliers tarafından toplanan kapsamlı koleksiyonunu takdir edecekleri dört restoran ve beş bar vardır. Muhteşem huzur ve lüks deneyim Seyşeller'i dünyanın en harika yerlerinden biri yaptı. Kendinizi cennette hissetmek kolaydır - sadece Seyşel Adaları'nı ziyaret edin ve lüks Constance Hotels & Resorts & Golf Otellerinden birinde konaklayın.

