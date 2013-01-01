Dinamizmi ile her gittiğinizde sizi yeniden şaşırtmayı başaran, öğrenci kenti olması kimliğiyle Anadolu’nun en modern ve en genç nüfuslu kenti olan Eskişehir yeni mekanlarıyla olduğu kadar tarihi dokusuyla da görülmeye değer.

Eskişehir soğuğu ile insanı korkutsa da ilkbaharda havaların 10-15 derecelere çıkmasıyla cazip bir destinasyon haline geliyor. Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi sayesinde kent öğrenci şehri olarak anılıyor. 1993 yılında Büyükşehir Belediyesi olan Eskişehir, 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkentliği unvanlarını aldı. Odunpazarı Evleri ile UNESCO tarihi miras listesinde giren şehrin buradaki tarihi evleri restore edildi ve şu anda farklı amaçlarla kullanılıyor. Bu yüzden kente gelenlerin büyük çoğunluğu ilk önce Odunpazarı’nı ziyaret ediyor. Frigya, Bizans, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğinde kalan kentte, bu medeniyetlerin izlerini müzelerde görebilmeniz olası. Kentin ortasından geçen Porsuk Çayı çevresinde, Sazova Parkı’nda, Kent Park’ta, Eskişehir Bilim Sanat ve Kültür Parkı’nda, Akvaryum Dünyası’nda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Tarihe meraklıysanız Midas Anıtı’nı, Arkeoloji Müzesi’ni gezebilirsiniz. Kentte tematik müzeler revaçta, ilginizi çekerse Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’ni, Lületaşı Müzesi’ni ve Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’ni rotanıza ekleyin. Eskişehir Şehr-i Aşk Adası, Gürleyik Şelalesi ve Kılıç Lunapark da gençlerin rağbet ettiği yerler.







NE YAPILIR?



LEZZETLERİNİ TADIN

Eskişehir denince akla ilk gelen çiğ börek olsa bile buranın Met Helvası, Nuga Helvası, Haşhaşlı çöreği ve Kalabak Suyu da meşhur.



HEDİYELİK ALIN

Türkiye’de yalnız Eskişehir’de çıkarılan ve kolaylıkla işlenebilen lületaşı en güzel hediye seçeneklerinden biri.



SENFONİ DİNLEYİN

Anadolu Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iki adet senfoni orkestrası bulunan kentte denk gelirsiniz senfoni dinlemeyi ihmal etmeyin.



ULUSLARARASI ESKİŞEHİR FESTİVALİ’NE KATILIN

Her yıl düzenlenen Uluslararası Eskişehir Festivali şehirde müzik, tiyatro, resim ve sinema dallarında sergiler ve gösterilere imkan tanıyor.



ESKİŞEHİR HAMAMLARINDA ŞİFALANIN

Eskişehir doğal termal sularının bulunduğu bir bölgede yer aldığı için Hamam Yolu denen bölgede birçok hamam var. Hemen hepsi doğal kaynak sularıyla ısıtılıyor. Üstelik İstanbul kadar da turistik olmadığından giriş rakamları makul. Kadınlar için bazı hamamlar sadece belirli günler hizmet veriyor bazıları ise sürekli açık ve erkek kabul etmiyor. Yanınızda terlik, sabun gibi malzemeler yoksa bazı hamamlarda girişte hamam seti alabilirsiniz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Eskişehir'de nerede kalınır, ne yenir linki için TIKLAYINIZ