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Senin tatilin hangisi?

Elele editörlerinin deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığımız mini bir rehber.
Amazon ormanlarında balayı
Balayı için ille de Amazon Ormanları'na uzanmanız gerekmiyor. Marmaris'te Amazon bölgesinde yer alan Golden Key Bördübet Otel, yağmur ormanlarının vahşi doğasıyla, aradığınız her türlü konforu birleştiriyor ve hayalleri bile aşan bir balayı alternatifi vaad ediyor.
Golden Key Bördübet ev sahibesi Şebnem Uyar'ın zarafetiyle dekore edilmiş, yeşillikler içinde bir cennet sanki. Otelin odalarıyla bahçesinin arasından bir nehir akıyor; içinde balıklar, su kaplumbağaları; üzerinde ördekler... Yemyeşil çimenler üzerinde gece yattığınızda kurbağa sesleriyle uyuyorsunuz, sabah kalkış ise kuş sesleri eşliğinde. Açık büfe sabah kahvaltısında, özel yapılmış ekmekler ve pogaçalar yine ev yapımı reçellerle ikram ediliyor. Çocuklarla gittiyseniz onların yumurtaları, kümese yapılan bir ziyaretle özel olarak seçiliyor ve sonra pişiriliyor.
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