Elele editörlerinin deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığımız mini bir rehber.
Amazon ormanlarında balayı
Balayı için ille de Amazon Ormanları'na uzanmanız gerekmiyor.
Marmaris'te Amazon bölgesinde yer alan Golden Key Bördübet Otel, yağmur
ormanlarının vahşi doğasıyla, aradığınız her türlü konforu birleştiriyor
ve hayalleri bile aşan bir balayı alternatifi vaad ediyor.
Golden Key Bördübet ev sahibesi Şebnem Uyar'ın zarafetiyle dekore
edilmiş, yeşillikler içinde bir cennet sanki. Otelin odalarıyla
bahçesinin arasından bir nehir akıyor; içinde balıklar, su
kaplumbağaları; üzerinde ördekler... Yemyeşil çimenler üzerinde gece
yattığınızda kurbağa sesleriyle uyuyorsunuz, sabah kalkış ise kuş
sesleri eşliğinde. Açık büfe sabah kahvaltısında, özel yapılmış ekmekler
ve pogaçalar yine ev yapımı reçellerle ikram ediliyor. Çocuklarla
gittiyseniz onların yumurtaları, kümese yapılan bir ziyaretle özel
olarak seçiliyor ve sonra pişiriliyor.