Assos Antik Kenti’nin kalıntılarıyla iç içe bu kasabada hem tarihe hem denize doymak mümkün. Yumuşak havası ve ışığıyla içinizi açacak, çevreden yalıtılmış, hatta gizlenmiş bir inziva mekanında zaman geçirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Edremit Körfezi’nin hemen kıyısında yer alan Assos ya da günümüzdeki adıyla Behramkale, ilkbaharda sessiz, ıssız, kafa dinlemek için ideal bir yer. Tarih boyunca Yunan, Makedon, Pers yerleşimlerine sahne olmuş. Orta Çağ’da ise terk edilmiş. Pavlik kiliselerinin kurucusu Aziz Paul’ün buraya gelişi dolayısıyla Hıristiyanlarca kutsal kabul ediliyor. M.Ö. 900’lerden beri burada ziyaretçilerini ağırlıyor. Tapınağın manzarası görenleri hayrete düşürecek kadar güzel. Behramkale kasabasının içinde ya da Sivrice, Kadırga, Sokakağzı, Sivrice koylarında konaklayıp tarihi içinize çekmeniz mümkün.







NE YAPILIR?



ATHENA TAPINAĞI’NI ZİYARET EDİN

İster tepeden muhteşem manzarayı doya doya izleyin, ister fotoğraf çekin. Atmosferi ve manzarasıyla sizi ferahlatacak bu tarihi tapınağın kalıntıları arasında zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.



ARİSTO OKULUNU ZİYARET EDİN

Hemen Assos’un girişinde Aristotales heykeli var. Heykelin arkasındaki siyah taşlar onun okulunun izleri… Evet, burası felsefenin doğumuna yataklık eden Aristo’nun meşhur okulu!



BEHRAMKALE’Yİ GEZİN

Behramkale köyüne giderek burada Arnavut kaldırımlı sokakları, tarihi taş evleri görebilir, köyden kekik, zeytinyağı, lavanta ve el örmesi patiklerden alabilirsiniz.



ANTİK LİMAN GÜN BATIMINI İZLEYİN

Ege’de deniz bir başka güzel, hele de gün batımı… Assos Antik Liman’daki restoranlarda, gün batımını kaçırmayın.



RUM MİMARİSİYLE TANIŞIN

Yeşilyurt Köyü’nde Rumların 100 yıllık taş yapılarını görebilir, buradan tarhana, erişte, ev yapımı sabun gibi ürünleri alabilirsiniz.



SOKAKAĞZI’NI KEŞFEDİN

Bu aralar yakın yerler arasında en popüler destinasyon Sokakağzı. Assos’a araçla yarım saatlik mesafedeki Sokakağzı’na uğrayıp Dutluk’ta Midilli Adası’nı seyredebilir, sakızlı muhallebi veya balık yiyebilirsiniz.



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