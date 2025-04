Seyahat uzmanlarının tekrar tekrar ziyaret ettiği 10 destinasyon

Seyahat severler genellikle dünyadaki mümkün olduğunca farklı yeri ziyaret etmeye çalışırlar. Ancak bazı destinasyonlar o kadar özeldir ki en maceraperest gezginler bile tekrar tekrar gitmekten kendini alamaz.

Bir yer ister nefes kesici manzaralara ve zengin bir tarihe, ister rakipsiz bir mutfağa ve misafirperver yerel halka veya bunların hepsine sahip olsun, tekrar tekrar gelen ziyaretçileri çekmesinin birçok nedeni vardır.

Bir sonraki tatiliniz için ilham kaynağı olacak 10 ülke, şehir, ada ve diğer destinasyon türlerini görmek için kaydırmaya devam edin.

1- Kolombiya

Seyahat blog yazarı Claire Summers, "Tekrar tekrar döndüğüm yer Kolombiya. Beni geri çeken bir şey var" diyor.

Summers, bölgesel biyolojik çeşitliliği sayesinde dünyanın en güzel ülkesi olduğuna inanıyor.

"Bu yüzden orada ne kadar zaman geçirirsem geçireyim, ziyaret ettiğim her yeni yer bambaşka bir ülke gibi geliyor" diye açıklıyor Summers. "Medellin ve Cali gibi canlı şehirlerden Karayip kıyılarının müzik dolu sokaklarına kadar. Bir an dağlarda yürüyüş yapabilir, bir sonraki an nehirden aşağı denize doğru yüzebilirsiniz."

Salsa dansı için bolca fırsat sunan gece hayatı da bir diğer ilgi çekici nokta.

2- Romanya

Seyahat blog yazarı ve Minority Nomad'ın kurucusu Erick Prince, “Romanya benim için sadece bir seyahat noktası değil, ikinci bir yuva gibi” diyor.

Bükreş ve Transilvanya'nın bazı bölgelerinde uluslararası gezginler bulsanız da, ülkenin büyük bir kısmının, özellikle kuzeyde, büyük ölçüde turistsiz olduğunu belirtiyor.

Prince, "Bu, gezginlerin gerçek anlamda eğitici olabilecek özgün bir deneyim yaşamasına olanak sağlıyor" dedi. “Romanya'yı mümkün olan en iyi şekilde deneyimlemek için yerel yardıma ihtiyacınız var, bu yüzden kendinizi rahatsız hissetmeye açık olun. Belki de Rumen dili dersleri alın. Rumen insanlar sizi sevdiğinde, sizi benimseme eğiliminde olacaklardır.”

3- Bali, Endonezya

Blog yazarı olan Isabel Leong, gelişen dijital göçebe kültürü ve dünyanın dört bir yanından ziyarete gelen gezginlerin çeşitliliği nedeniyle Bali'nin ideal bir destinasyon olduğuna inanıyor.

Ünlü seyahat blog yazarları Bali'ye her geldiklerinde yeni bir şey keşfettiklerini söylüyor. İnanılmaz doğası, tropikal iklimi, muhteşem plajları ve zengin kültürüyle her defasında yeniden büyülenmeye hazır olun.

4- Kosta Rika

Seyahat yazarı Leong, "Kosta Rika'da gördüğüm kadar bol miktarda yaban hayatı ve doğa görmedim" diyor. Kosta Rika'da 27 ayrı milli park, yaban hayatı için 58 sığınak veya kutsal alan, 32 korunan bölge ve 19 orman veya biyolojik rezerv bulunuyor. Ülkede keşfedilebilecek çok şey var, bunlara birçok karasal hayvanlar ve deniz canlıları da dahil.

5- İskoçya, Edinburg

Edinburgh, yıl boyunca birçok festival ve etkinliğe ev sahipliği yapar. Özellikle Edinburgh Festival Fringe, dünyanın en büyük sanat festivali olarak bilinir ve tiyatrodan müziğe birçok performans sahnelenir. Mimarisini ise anlatmaya kelimeler yetmez. Edinburg sokaklarında gezerken kendinizi adeta Ortaçağ'da hissedebilirsiniz.

6- Güney Afrika

Lezzetli yemekler (özellikle et sevenler için), yerel şaraplar, deep house ve amapiano müzik sahnesi, baş döndürücü doğal güzellikler ve harika fiyatlar... Bu saydıklarımız sizi cezbediyorsa Güney Afrika'dan başka seçenek düşünmemelisiniz.

7- Tayland

Tayland, zengin bir kültürel mirasa sahip. Tapınaklar, tarihi yapılar ve geleneksel festivaller, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle Budizm’in etkisiyle şekillenmiş olan yaşam tarzı ve gelenekler, turistler için oldukça cazip. Ayrıca Thai mutfağı, baharatlı ve çeşitli yemekleriyle dünya çapında tanınıyor. Tayland bunların yanında, birçok Batılı ülkeye göre daha uygun fiyatlarla tatil yapma olanağı tanıyor.

8- Meksika

Seyahat uzmanı Gabby Beckford, "Meksika'da şehri her defa ziyaret ettiğimde, sanki bambaşka bir ülkeymiş gibi hissediyorum," diyor.

Muhteşem manzara çeşitliliğine ek olarak insanları Meksika'ya ikinci kez çeken şey Meksika'nın yemekleri, insanları ve kültürüdür.

9- Tarifa, İspanya

Güney İspanya'daki popüler rüzgar sporu sporcuları Tarifa'nın hayranıdır. Ayrıca her yaştan insanın tadını çıkarabileceği bir destinasyon. Doğal güzelliği ve lezzetli yemekleri insanları buraya ikinci kez çekmeye yetiyor. Rüzgarı sevdiğiniz sürece burası sizin için büyük bir cennet.

10- Honolulu, Hawaii

Hawaii, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve benzersiz iklimi ile adeta cennetten bir köşe. Hawaii plajları, altın kumları ve berrak sularıyla ünlüdür. Yüzme, sörf, dalış gibi su sporları için ziyaretçilere mükemmel bir ortam sunar. Hawaii'nin, kendine özgü kültürü ve geleneklerini görünce burayı emin olun birden çok kez ziyaret etmek isteyeceksiniz.