İsmin etimolojisi söz konusu olduğunda aslan şehri olarak anılan Singapur, coğrafi koşullar incelendiğinde bunun mümkün olamayacağı bir yerdir.

Güneydoğu Asya’nın her açıdan önde gelen merkezlerinden biri olarak bilinen Singapur, gerçekte küçük bir şehir devleti iken ağırladığı insan sayısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sadece yürüyerek dahi birkaç gün içerisinde gezmeyi başarabileceğiniz Singapur’da birçok şeyin yasak olması ise insanın ilgisini çekiyor. Bu yasaklardan birinin sakız çiğnemek olduğunu söylersek eminiz ki ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Malezya yarımadasının güney kısmında bulunan bu yer günümüzde varlığını hala sürdürebilen ve az sayıda bulunan şehir devletlerinden biri olması ile biliniyor. Kendisine bağlı 60 tane küçük ada bulanan Singapur’un etrafı ise Hint Okyanusu ile çevrili.



Eğer turistik bir gezi planlıyor fakat kültür ve doğanın iç içe bulunduğu bir nokta bulamıyorsanız şıklarınızın arasına Singapur’u eklememişsiniz demektir. Singapur’da doğanın güzelliği karşısında kendinizden geçerken farklı kültürleri de aynı yerde tanıma şansı bulacaksınız. Singapur’un merkezinde yer alan üst tarafı aslan alt tarafı balık olan heykel hem şehrin simgesi aslanı vurgularken hem de şehrin ada devleti olduğunu balık ile göstermiş oluyor. Heykelin uzunluğu 8,6 metre. Nehrin ağız kısmından çıkan su ise Singapur Nehrine dökülüyor.







Sentosa Adası ve gece safarisi

Singapur’u tercih ettiğinizde canınızın asla sıkılmayacağını, aksine türlü aktiviteler ile zamanınızın nasıl geçeceğini anlayamayacaksınız. Birçok eğlence parkının yer aldığı Singapur’da eğlenceli aktivitelerin en gözde merkezi ise hiç kuşkusuz ki Sentosa Adası. Zaman ve bütçe açısından önünüzde herhangi bir engel yoksa bu eğlenceli yere 2 gün ayırmanız sizi oldukça tatmin edebilir. Adanın içinde sörf havuzları, Universal Stüdyoları, Madame Tussauda Balmumu müzesi, Tiger Sky seyir terası ve İFly Singapur gibi pek çok aktivite mekânı yer alıyor. Denizi de eğlence hayatı kadar etkileyici olan Singapur’sa denize girmek için Silosa Plajını tercih etmelisiniz. 40 dakikalık harika bir gece safarisine ne dersiniz? Üstelik eğer şanslıysanız safarinin sonunda ateş şovuna rastlamanız da mümkün hale geliyor. Tren üzerinde gerçekleştirilen safaride karşınıza çıkan hayvanları rehber eşliğinde en ince ayrıntılarına kadar tanıma fırsatını yakalıyorsunuz.



