Orta Avrupa’nın en şahane ve romantik şehirlerinden biri olma özelliğine sahip olan Prag, gezilmeye en müsait yerlerin başında geliyor. Hem sanat hem de tarih açısından oldukça zengin bir birikime sahip olması Prag’ın çok fazla tercih edilmesinin sebepleri arasında yer alıyor. Şehrin sadece sokaklarında gezmek dahi size mutlu etmeye yetecekken gezilecek yerleri görmek sizi büyüleyecektir. Özellikle mimari alanda ufkunuzu açacak olan bu muhteşem şehir, size büyülü bir dünyanın kapılarını aralamak için bekliyor.



Old Town Meydanı

Prag’a ait iki ana meydandan biri olan Old Town, şehrin merkezinde yer alıyor. Turistik noktaların başında gelen Old Town, özellikle yaz aylarında oldukça kalabalık oluyor. Bu kadar kalabalık olmasının en büyük sebebi ise hiç kuşkusuz ki mimarisi ve tarihi. 10. Yüzyıl itibarı ile Prag’ın kalbi olarak adlandırılan bu meydanda birçok olay yaşanmıştır. Pazar yerleri kurulmuş, taç giydirme törenleri gerçekleştirilmiş ve hatta idamlar dahi yaşanmış olan bu meydan sırf bu özellikleri ile dahi üzerinde adım atarken sizi bir duygudan diğer bir duyguya sürüklemeye yetiyor. Avrupa’daki en ünlü meydanlar arasında yer alan Old Town Meydanı aynı zamanda 1992 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine de alındı.







Karl Köprüsü (Charles Köprüsü)

Vlatna Nehri üzerinde bulunan Karl Köprüsü, Old Town ve Prag Kalesini birbirine bağlaması ile bilinir. Sadece yaya ulaşımının gerçekleştirildiği köprü şehrin sembollerinden biri haline gelmiş durumda. Mükemmel bir manzara arıyorsanız Prag gezisi sırasında mutlaka bu noktaya uğramalısınız. Doğal afetler sebebi ile yıllar içerisinde değişen ve dönüşen bir yapıya sahip olan köprünün ilki 10. Yüzyılda tahtadan yapılmış. Sel sebebi ile zarar görünce 1170 yılında Kral tarafından taş bir köprü inşa ettirilmiş yerine. Bu yapı 1342 yılında yeniden bir sel ile yıkıma uğrayınca 1357 yılında Kral Charles tarafından bugün ki köprünün temelleri atılmış. 1402 yılında biten köprünün üzerinde kuleler ve barok tarzda 30 adet heykel yer alıyor.



Prag Kalesi

Dünyanın en büyük kaleleri arasında yer lan Prag kalesi, Lesser Town bölgesinde yer alıyor. Guinnes Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en büyük antik kalesi olarak ismini yazdırmış olması da kalenin en dikkat çekici özelliklerinden biri. Tarih içinde farklı devletler tarafından kullanılan kale şu anda Çek Cumhuriyeti devlet konutu olarak kullanılıyor.







Old Town Hall Ve Astronomik Saat Kulesi

Eski belediye sarayı üzerinde bulunan Astronomik Saat Old Town meydanının en göz alıcı yapıtlarından biridir. 70 metre uzunluğa sahip olan kulenin en tepesine çıkarak Prag şehrini kuşbakışı izlemenin keyfine varabilirsiniz. Binanın bodrum katı da en az tepedeki manzarası kadar ilgi çekici. Gotik ve Romanesk dönemden kalma labirent şeklinde odalar bulunan yapıda ayrıca mağazalar ve evler de yer alıyor. 1410 yılında yapımı gerçekleştirilen ve şehrin sembollerinden biri haline gelen Astronomik saat, hala çalışan en eski saatlerden biri olma özelliğine sahip. Saat üzerinde bulunan 12 saat dilimi aynı zamanda 12 burcu temsil etmesi ile bilinir. Saat 3 bölümden oluşması ile bilinir. Her saat başı meydana gelen animasyondan dolayı turistler uzun süre saate bakarak zaman geçirebilirler.







Prag Dünya Haritasındaki Yeri

Çek Cumhuriyeti’nin 14 idari bölgesinden biri ve başkenti olma özelliğine sahip olan Prag, Orta Avrupa Şehridir. Batıda Almanya, Güneyde Avusturya, doğuda Slovakya ve kuzeyde Polonya ile sınır komşuluğu yapan Çek Cumhuriyeti oldukça merkezi bir konuma sahiptir.



