Büyüleyici mimarisi, el yapımı çikolataları ve sevimli sokaklarıyla Lviv’de beklentilerin çok üstünde bir tatil sizi bekliyor!Sanat kokan bu keyifli şehirde kaybolmak isteyeceksiniz.

Sakin, şahsına münhasır, kocaman bir açık hava müzesinde geziyormuşsunuz gibi hissettiğiniz bir şehir burası. Ukrayna'nın batısında Polonya sınırında yer alan Lviv, ismini kurucusu Prens Daniel Galytskiy’nin oğlu Leo'dan (Lion) alıyor. Kentin dokusu ve mimarisi ise çokça Barok yapı ile birlikte hemen hemen hiç bozulmadan günümüze kadar korunmuş. Lviv'i neredeyse ziyaret eden her turist burayı Roma'ya benzetiyor. Küçük bir şehir olsa da mimarisiyle göz dolduran Lviv onlarca müze ve 100'ün üzerinde kiliseye ev sahipliği yapıyor. Kültür ve sanat konusunda oldukça zengin olan Lviv’de yemek konusunda da sıkıntı çekmeyeceğiniz garanti. Avrupa’da en çok kafe ve restoranın bulunduğu şehirlerin başında geliyor burası ve yeme-içme konusunda oldukça fazla şey vaat ediyor.



Görmeden dönmeyin

Gasova Lampa

Rynok Meydanı’na yakın bir mesafede bulunan restoran, gaz yağıyla çalışan lambaları 1853 yılında icat eden Polonya kökenli Lvivli kimyager Ignacy Lukasiewicz’in anısına yapılmış bir restoran. Aynı zamanda müze olan restoranın duvarlarında 200 kadar gaz lambası sergileniyor, mutlaka göz atın.



Opera Binası

Mimar Zygmunt Gorgolewski tarafından Poltva nehrinin üzerine inşa edilmiş bir yapı opera binası. Bina, aradan 120 yıl geçmesine rağmen tüm heybeti ve görkemiyle dimdik ayakta duruyor. Lviv’e kadar gelmişken binlerce sanatseveri buluşturan bu benzersiz yapıda, opera veya tiyatro izlemeden dönmeyin.



Çikolata Fabrikası

Topuklu ayakkabıdan futbol topuna kadar burada her şekli almış çikolatayı bulabilmek mümkün. 3. ve 4. katlarda kahve satışı yapılan Çikolata Fabrikası’nın terası ise yuvarlak masalar, üzerindeki danteller ve hayran kalacağınız Lviv manzarasına eşlik eden sıcak çikolata ile size bambaşka bir deneyim sunuyor.







Nerede yenir?

Beer Theatre ‘pravda’ Rynok meydanının hemen köşesinde yer alan üç katlı bir bina, geniş bira menüsüne ve yemeklerine canlı müziğin eşlik ettiği mekan tiyatro tarzında dekore edilmiş bir bira evi.



Kryivka

İkinci Dünya Savaşı'nda sığınak olarak kullanılmış olan mekan günümüzde ise askeri restoran temasıyla hizmet veriyor. Yemeklerin şahane olduğu Kryivka'ya giderken rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir.



Masoch Cafe

Masoch Cafe, mazoşizm kavramına, isim babası Leopold von Sacher-Masoch'un anısına açılmış bir restoran-bar. Kokteylleri denemeye değer.



Nerede kalınır?

• George Hotel

• Rius Hotel

• Astoria Hotel



*İstanbul Life dergisinden alınmıştır.