Türkiye’de tatil denilince akla gelen 5 lokasyon

Her köşesi adeta cennetten bir köşe olan ülkemizde tatil yapmak için sayısız turistik destinasyon bulunmaktadır. Bu noktada yapmanız gereken tek şey etkileyici şehirler arasından size en iyi gelecek, beklentinizi karşılayacak bölgeyi seçmek ve tatilinizi Gezinomi.com gibi güvenilir bir firmaya emanet etmektir. Sonrasında size yalnızca tatilin tadını doyasıya çıkarmak kalacak. Zaman hızla akıp giderken sevdiklerimiz ile kaliteli zaman geçirerek bir ömür unutulmayacak anılar biriktirmek istiyorsanız, sizin için hazırladığımız tatil rehberine göz atarak planlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz!

1. Muğla, Bodrum

Türkiye’de tatil dendiğinde Bodrum kesinlikle akla ilk gelen yerler arasındadır. Güneşin sıcaklığı, denizin berraklığı ve sıcacık kumlarının sakinleştirici etkisi ile cezbeden tatil beldesi özellikle yaz sezonunun gözdesidir. Bodrum’un Yemyeşil doğasının denizin mavisi ile bütünleştiğinde ortaya çıkardığı göz alıcı manzarası bile insanı dinlendirmeye yetiyor diyebiliriz. Etkileyici koyları, tertemiz plajları ve tabi ki tüm dünyanın bildiği gece hayatıyla Bodrum hem dinlendirici hem de eğlenceli bir tatil arayışındaysanız sizi memnun etmeyi başaracaktır. 60’dan fazla mavi bayraklı plajı, kaliteli hizmet veren eğlence mekânları ve konseptleri ile cezbeden Bodrum otelleri güzel bir tatil geçirmeniz için sizleri bekliyor.

Bodrum’da seçenek çok. Hem denizin tadını çıkarabileceğiniz hem de eğlenceye doyacağınız Gümbet, Yalıkavak, Turgutreis, Bitez ve Gümüşlük gibi olağanüstü tatil beldeleri yaz aylarında turistlerle dolup taşıyor. Bodrum’da eğlence denilince akla gelen ilk adres ise kesinlikle Barlar Sokağı. Plaj partilerinde gündüz eğlencenin tadını çıkarırken sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmek istiyorsanız mutlaka Barlar Sokağı’na gitmelisiniz. Ege mutfağının en lezzetli yemeklerinin de tadını çıkarmayı unutmamalısınız.

2. Muğla, Fethiye

Muğla’nın turizm cenneti Fethiye, her yıl on binlerce turisti kendine çekmektedir. Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz ve Gemiler Koyu gibi doğanın tüm güzelliklerini bahşettiği dünyaca ünlü destinasyonlara sahip olan Fethiye ayrıca antik kalıntıları ile her kesimden turisti memnun etmeyi başarmaktadır. Özellikle yaz aylarındaki hareketli ama bir o kadar da huzurlu yaşantısı, günün ilk ışıklarına kadar süren eğlencelerin yapıldığı gece hayatı, buram buram Ege kokan çarşısı ve en önemlisi her biri denizi kucaklayan sevimli sokakları ile Fethiye gönüllerde taht kurmaktadır.

Fethiye’de mutlaka Belcekız, Çalış, İnlice, Kırdak gibi muhteşem plajlarda deniz-kum-güneş üçlüsünün tadını doyasıya çıkarmanızı öneririz. Bunun yanı sıra herkese hitap eden Fethiye otelleri, tatilden beklentinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Bunun yanı sıra Kayaköy ve Likya Yolu gibi tarihi kalıntıların yer aldığı bölgeleri de mutlaka ziyaret ederek deniz tatilinizi kültürel bir şölenle taçlandırabilirsiniz.

3. İzmir, Alaçatı

Alaçatı İzmir’in en popüler destinasyonlarından biridir. Sadece sokaklarının mimarisiyle bile akıllara kazınan belde keyif dolu bir tatil için muazzam bir seçenektir. Mecidiye Mahallesi ve Kemalpaşa Caddesi başta olmak üzere farklı atmosferi ile Alaçatı’nın her köşesinde bir ömür hafızalarınızda yer edecek güzel anılar biriktirebilirsiniz. Alaçatı’nın evleri de sokakları kadar ünlenmiştir. Mavi-beyaz badanalı evlere sarılan pembe begonviller, sizlere Ege’nin o huzur dolu atmosferini sonuna kadar hissettirecektir. Alaçatı otelleri arasından bu konsepte hizmet veren butik bir işletmeyi de tercih edebilirsiniz. Kim bilir belki o kadar çok etkilenirsiniz ki tatilden sonra tüm evinizin dekorasyonunu bile Alaçatı stili ile değiştirebilirsiniz.

Alaçatı’nın güzellikleri sadece sokakları ve evleri ile bitmez. Birbirinden güzel koy ve plajlara sahip olan Alaçatı’da tatilin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Özellikle sörf yapmayı seviyorsanız Alaçatı’nın tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Delikli Koyu ve Kleopatra Koyu’nda İzmir’in saklı güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

4. Antalya, Side

Türkiye’nin en çok turist ağırlayan illerinin başında gelen Antalya, özellikle Side ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Doğal güzellikleri, tarihi mekânları, eğlenceli plajları ve muhteşem manzaralarıyla geniş bir yelpazeye sahiptir. Side’nin Antik Kenti, Antik Tiyatrosu ve Apollon Tapınağı ile tarihte yolculuğa çıkarken, plajlarda denizin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca Side otelleri ile de güzel bir tatil geçirmenizi sağlayacaktır.

5. Balıkesir, Ayvalık

Türkiye’nin gözdesi Ayvalık tatil tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği yerler arasındadır. Muhteşem manzaralara sahip plajlarıyla büyüleyen Ayvalık tarihi evleri, doğal atmosferi ve dingin denizi ile herkesi olduğu gibi sizi de etkilemeyi başaracaktır. Sarımsaklı Plajı Ayvalık’ın önde gelen lokasyonlarındandır. Bu nedenle Sarımsaklı Plajı’na bir şans vermenizi öneririz. Ayrıca Ayvalık’ın artık sembolü olarak nitelendirilen Kurtlar Sofrası’na da mutlaka gitmenizi tavsiye ederiz. Mimarisi ile insanın içini ısıtan Ayvalık, huzurlu ve sakin bir tatil geçirmek istiyorsanız en iyi seçim olacaktır. Ayvalık otelleri de güzel bir tatil geçirmeniz için tüm olanakları süze sunacaktır.

BU BİR REKLAMDIR.