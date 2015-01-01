İzmir’in Dikili İlçesi Bademli Köyü’nde bulunan Türkiye’nin ilk ve tek ada oteli Kalem Adası Oliviera Resort, insana nerede ve hangi zamanda olduğunu unutturacak bir güzelliğe sahip.





Kalem Adası Oliviera Resort, benzersiz doğal güzellikleri ve sunduğu konfor ile kişiye kendini özel hissettiriyor.Ege Bölgesi’nin incisi Kalem Adası, incecik kumla kaplı kumsalı, turkuazın en güzelini sunan Mavi Bayraklı sahili, denizin içinde yer yer bulunan termal kaynakları ile eşsiz doğa güzelliklerini ziyaretçilerine özgürce sunuyor. Adanın tek konaklama mekanı olan Oliviera Resort, özenle dekore edilmiş 50 odasının her birinde konuklarına farklı bir ambiyans yaşatıyor.Şato'daki Balayı Suiti, Kral Dairesi, Hamamlı Odalar ve Manolya Moon Light Suit ise kişiye kendini daha da özel hissettiriyor. Romantik ambiyansı ile özellikle düğün, balayı, yıldönümü gibi en özel gün kutlamalarında çiftlerin tercihi olan Kalem Adası'nda toplantı ve seminerler de çok keyifli ve verimli geçiyor. Kalem Adası, özellikle şirket toplantılarına ve üst düzey yönetici toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Muhteşem manzara eşliğinde sunulan kahvaltıların yanı sıra gün batımı ile başlayan ve Midilli'ye karşı yenilen akşam yemekleri ise damak zevkine hitap ediyor. Ada’da konaklama boyunca yararlanılabilecek Argunissia SPA, muhteşem denizin derinliklerini keşfetmeye yardımcı olacak TSSF onaylı su sporları gibi aktiviteler de bulunuyor. Ada çevresinde gezinti yapıp değişik koylarda denize girmek isteyen misafirler için kişiye özel Bot turları düzenleniyor. Gelenlerin ayrılmakta zorlandığı Kalem Adası Oliviera Resort; yazın, muhteşem deniz ve sıcacık güneşi ile kışın da şömine karşısında edilen sıcacık sohbetleri ile gönülleri fethediyor.Türkiye’de tek ve dünyada sayılı denebilecek özel ada oteli kapsamındaki Kalem Adası 480.000 m2 alana sahip bulunuyor. Tarihi doku içersinde gelenleri benzersiz bir dünyaya taşıyan, zamanın anlamını kaybettiği yer olan Kalem Adası; bir yandan Bademli Köyü kıyılarına bakarken bir yandan Yunan Adaları’nın esintisini hissederken, eşsiz doğa güzelliklerinin tadına varılabilecek bir tatil beldesi. Bademli Köyü mübadele zamanına kadar Yunanlılar ile Türkler’in bir arada yaşadıkları Ege Denizi kıyısında bulunan cennet gibi köylerimizden biri. Bademli, Dikili-Denizköy arasında, Antik dönemde "Işıksaçan" anlamına gelen Anginnsai Adaları (Kalem Adası ve Garip Adası) ile tanınmasına neden olan eski bir Rum köyü. Bademli’nin doğal güzellikleri yanında, kıyısında yer alan tarihi Roma Hamamı ve Koruk Şurubu da simgesi olmuştur.İzmir Havaalanı’na 130 km, Edremit Havaalanına 85 km olan Ada'ya özel aracıyla gelmek isteyenler için de Bandırma Feribotu sadece 280 km uzaklıkta. Kalem Adası, Oliviera Resort konuklarına; özel araçlarla havaalanı transferi, helikopterle ulaşım, deniz uçağı ile ulaşım gibi VIP Ulaşım Hizmetleri de sunuyor.