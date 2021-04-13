Vitalica Wellness - Le Meridien Bodrum Beach Resort Çocuk Wellness Kampı ve Nisan Aktiviteleri

Vitalica Wellness’ın 23-25 Nisan 2021 tarihlerinde, çocuklarımızın daha duyarlı, bilinçli bir çocukluk ve ergenlik süreci geçirmelerini sağlarken sosyal çevreleriyle bütünsel bir iletişim kurmalarını hedefleyen çok özel bir "Mental ve Fiziksel Wellness Programı"’na ek olarak Nisan ayı içerisinden Le Meridien Bodrum Beach Resort’un uzun dönem konaklama fırsatlarından yararlanarak baharın tadını doyasıya Bodrum’da çıkarabilirsiniz.

Pandemi döneminde evlerimizde kısıtlanan çocuklarımızı maviyle yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu Le Meridien Bodrum Beach Resort’ta doğayla; yoga duruşları, nefes egzersizleri, konsantrasyon ve meditasyon çalışmaları ile daha doğru bir şekilde tanımaya ve anlamaya davet ediyoruz. Çocuklarımızın gözlem yeteneklerini geliştirirken, kendi istek ve ihtiyaçlarını fark eden beden, zihin ve ruh bütünlüğü içinde olmalarını sağlayacak olan doğa yürüyüşleri, Le Meridien Family Kids aktiviteleri, açık hava sinemada öğretici - eğlendirici sinema ve belgesel gösterimleri, alanında uzman detoks mutfağımızda çocuklara yönelik sağlıklı cooking ve kokteyl hazırlama aktivitelerimize davetlisiniz.

Ailenizle beraber; hafiflemeniz, arınmanız, güzelleşmeniz, daha enerjik ve daha sağlıklı hissetmeniz için geliştirilen Vitalica Wellness’in ayrıcalıklarla dolu wellness ve detoks paketlerini deneyimlemeye bekliyoruz.

Özellikle 6-12 çocuklarınızla beraber bütünsel sağlık ve wellness deneyimi yaşarken için tüm ailenizin ihtiyaçlarına hizmet veren Le Meridien Bodrum Beach Resort ve Vitalica Wellness Wellness Programları, birlikte keyifli ve kaliteli zaman geçirirken detoks, arınma ve yenilenme imkanı sunuyor.

Doğru beslenmeyi, egzersiz alışkanlıklarını, farkındalık içinde yaşamayı öğrenen çocuklar ailelerini rol modeli olarak benimseyerek ve görerek öğreniyor. Üstelik tüm aile bireyleri ile bir arada uygulandığında, hayat boyu sürdürülebilir bir wellness yolculuğunun temelleri atılıyor.

83 bin metrekarelik alana yayılan Le Meridien Bodrum Beach Resort bünyesindeki dünyanın öncü wellness merkezlerinden biri olan Vitalica Wellness, gurme alakart restoranlar, açık hava sineması, ısıtmalı yarı olimpik kapalı havuzu, deniz suyu ile doldurulmuş açık havuzu, çocuk kulübü ve diğer sosyal alanları ile sevdikleri ile izole bir tatil geçirmek isteyen misafirlerini Bodrum’a davet ediyor.