Orta Avrupa’nın en güzel şehirlerinde unutulmaz bir tatil: Viyana, Prag, Budapeşte...





Doğal güzellikler, pozitif enerji, mutluluk, huzur, rahatlık… Bu güzel özelliklerin tümüne karşılık gelen yaz mevsimi bizlere merhaba dedi. Yazın gelmesiyle birlikte tatil planları da gündemin baş köşesine oturdu. Bu yaz havaların serin gitmesinden dolayı kültür turları revaçta. Yeni dünya kültürlerine şahitlik edeceğiniz, farklı ülkeleri gezerek güzelliklerden feyz alacağınız harika bir yaz tatili ile monotonluktan kurtularak hayatınıza renk katmanızın şimdi tam zamanı. Seyahat acentası TurizmPark’ın, yaz aylarını kültürel bir tatille renklendirmek isteyenlere harika bir önerisi var: Orta Avrupa’nın en güzel şehirlerinde unutulmaz bir tatil!Hayatınızdaki en keyifli yaz tatilini yaşamanızın rotası Orta Avrupa’nın yıldızları konumundaki eşsiz şehirleri Viyana, Prag ve Budapeşte! Tarihe meydan okuyan bu güzel şehirler, kültürel dokularıyla, keşfe değer yapılarıyla ve lezzetine doyum olmaz yemekleriyle Avrupa coğrafyasında çok özel bir konuma sahipler.Orta Avrupa yolculuğunuzun Viyana durağında "Viyana'nın Versailles'i" Schönbrunn Sarayı ziyaret edeceğiniz yerlerin başında gelmeli. Bu benzersiz yapı sizi büyüleyecek ve fotoğraf albümünüze birçok güzel hatıra eklemenize sebep olacaktır. Bahçeleriyle ve sanat galerileriyle Viyana’nın en çekici yerlerinden olan Belvedere Sarayı’nı da mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler listesine eklemelisiniz.Çek Cumhuriye’nin başkenti ve en büyük şehri olan Prag ise, tam bir kültür ve tarih dimağı. Bu büyülü şehir Orta Avrupa’nın gotik kraliçesi olarak anılıyor. Dünyanın en büyük tarihi kalelerinden olan Prag Kalesi, 10. yy’da kurulmuş olan Old Town Meydanı, Powder Tower, Tyn Church ve Prag Devlet Tiyatrosu da bu büyüleyici şehirde mutlaka uğramanız gereken duraklar.Tuna nehrinin iki yakasındaki Budin ve Peşte'nin birleşmesi ile oluşan Budapeşte Orta Avrupa’nın tarihi yapılarıyla ön plana çıkan en önemli şehirlerinden. Her biri birbirinden görkemli yapılarıyla mutlaka keşfedilmesi gereken Budapeşte’de Zincirli Köprü, Castle Hill ve Macar Devlet Operası sizi kendine hayran bırakacak en önemli yapılar. Budapeşte’nin en büyük eğlence parkı olan Vidampark’a uğrayarak tatilinize renk katmayı da ihmal etmemelisiniz.Turlar hakkında detayllı bilgi için turizmpark.com’u ziyaret ederek Orta Avrupa tatili için ilk adımı atabilirsiniz.