Gırgıriye sahnesinde Perran Kutman: Tiyatro sahnesine 46 yıl sonra çıkıyorum

PERRAN KUTMAN: “MÜJDAT’I KIRAMADIM”



Usta sanatçı Perran Kutman, sahnelerden uzak kaldığı uzun yılların ardından bu kararı nasıl aldığını şu sözlerle özetledi:



"Müjdat bana telefon açtı, 'Peruş' dedi. 46 yıl sonra ilk kez bir şey istedi. 'Zor durumdayım gelmen lazım' dedi, ben de onu kırmadım. Asla kırmam. Dün geldim. ilk kez provayı izledim"



Hakkında çıkan yurt dışına yerleştiği iddialarına da son noktayı koyan Kutman, kısa süreli tatiller dışında İstanbul’da yaşadığını belirtti:



"ABD'de kısa kalıyorum, tatil yapıyorum. O yüzden gittim. Bir kaç ay kaldım ve döndüm. Aslında nisanda dönecektim ama Müjdat beni tiyatro için arayınca erken döndüm. Oraları da gezdim geldim. Ara ara tatillere yine giderim. Biz ailecek buradayız, İstanbul'da yaşıyoruz. Bir yere gittiğim yok."