Gırgıriye sahnesinde Perran Kutman: Tiyatro sahnesine 46 yıl sonra çıkıyorum
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından 'Gırgıriye', Müjdat Gezen'in kaleminden çıkan yeni uyarlamasıyla müzikal formatında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Projenin en dikkat çeken detayı ise usta oyuncu Perran Kutman'ın tam 46 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine geri dönmesi oldu.
Habertürk’ün haberine göre, Yeşilçam’ın klasiklerinden 'Gırgıriye', 46 yıllık aranın ardından bir müzikal olarak sahnelerdeki yerini alıyor. Müjdat Gezen’in hem yazıp hem yönettiği oyun için hazırlıklar tamamlanırken, bir araya gelen ekip, basınla ilk heyecanlarını paylaştı.
PERRAN KUTMAN: “MÜJDAT’I KIRAMADIM”
Usta sanatçı Perran Kutman, sahnelerden uzak kaldığı uzun yılların ardından bu kararı nasıl aldığını şu sözlerle özetledi:
"Müjdat bana telefon açtı, 'Peruş' dedi. 46 yıl sonra ilk kez bir şey istedi. 'Zor durumdayım gelmen lazım' dedi, ben de onu kırmadım. Asla kırmam. Dün geldim. ilk kez provayı izledim"
Hakkında çıkan yurt dışına yerleştiği iddialarına da son noktayı koyan Kutman, kısa süreli tatiller dışında İstanbul’da yaşadığını belirtti:
"ABD'de kısa kalıyorum, tatil yapıyorum. O yüzden gittim. Bir kaç ay kaldım ve döndüm. Aslında nisanda dönecektim ama Müjdat beni tiyatro için arayınca erken döndüm. Oraları da gezdim geldim. Ara ara tatillere yine giderim. Biz ailecek buradayız, İstanbul'da yaşıyoruz. Bir yere gittiğim yok."
"HAYAT BİLGİSİ" GÜNLERİNE ÖZLEM
Kutman, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki öğrencileriyle (Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı, Ümit Erdim) olan bağının hala sürdüğünü şu anısıyla paylaştı: "Onlar bana 'Anne' der. Sette kapıyı vurup hepsi içeriye girerdi. 'Anne bize yemeye bir şey getirmedin mi?' derlerdi. Sete gitmeden önce bir yere uğrardım sonra onlara sofra hazırlardım. Beraber kahvaltı yapardık. Bana hep 'Anne' dediler."
"BU FOTOĞRAF MUTLULUK VERİCİ"
Oyunun hem yazarı hem yönetmeni olan Müjdat Gezen, filmin geçmişteki başarısına değinerek espri dolu bir teşekkür konuşması yaptı:
"Bu fotoğraf mutluluk verici. Bu fotoğrafı da çekmek sizlere nasip oldu, bizlere de onur oldu. Bu filmi 18 milyon kişi izlemişti. Bu tiyatroya 18 milyon kişi gelmesin ama çok olur. Ya da gelsin ya..."