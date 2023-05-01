Giysilerden çikolata nasıl çıkarılır? İşte çikolata lekesini çıkartmanız için gereken ipuçları

Hiç kimse "Hayır teşekkürler, çikolata yemem çünkü kıyafetlerimi lekeler" demez. Çünkü çikolata lekesinin olasılığından çok lezzetinin tadını çıkarmayı düşünürüz. Çikolata, kumaştan çıkarılması zor olabilen yağ lekeleri bırakır. Ancak sadece birkaç çamaşır malzemesi ve birkaç basit adımla lekeyi bir profesyonel gibi çıkarabileceksiniz ve bir daha asla paniğe kapılmak zorunda kalmayacaksınız. Çikolatayı giysilerden nasıl çıkaracağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.

Neye ihtiyacınız olacak?

Ekipman / Araçlar

Makinede Yıkanabilir Giysiler

Kaşık, kör bıçak veya eski kredi kartı

Çamaşır makinesi veya lavabo

Sadece Kuru Temizleme Yapılabilen Giysiler

Kaşık, kör bıçak veya eski kredi kartı

Kuru temizleme kiti (isteğe bağlı)

Malzemeler

Makinede Yıkanabilir Giysiler

Buz küpleri

Naylon poşet

Ağır hizmet tipi enzim bazlı çamaşır deterjanı

Enzim bazlı çamaşır leke çıkarıcı

Oksijen bazlı toz ağartıcı

Sadece Kuru Temizleme Yapılabilen Giysiler

Buz küpleri

Naylon poşet

Talimatlar

Yıkanabilir Giysilerden Çikolata Nasıl Çıkarılır?

1. adım çikolatayı soğut

Çikolata eriyip giysinizin kumaşına işlemişse, önce sertleştirirseniz çıkartmanız çok daha kolay olacaktır. Plastik bir torbaya birkaç buz küpü koyun ve torbayı sertleşene kadar lekenin üzerine koyun. Veya tüm giysiyi yaklaşık 10 dakika boyunca dondurucuya koyun.

2. adım çikolata kalıntılarını kaldırın

Fazla çikolatayı kumaştan çıkarmak için bir kaşık, kör bir bıçak veya eski bir kredi kartı kullanın. Asla ovalamayın! Sürtünme, lekeyi kumaş liflerinin daha derinlerine iter.

3. adım kumaşı soğuk suyla yıkayın

Çikolata lekeli kumaşı, lekesiz tarafı yukarı bakacak şekilde, çikolatayı kumaştan çıkarmak için tam güçle çalışan soğuk su musluğunun altında tutun.

Giysiyi giyerken çikolata lekesini çıkarmaya çalışıyorsanız, lekeyi soğuk suya batırılmış bir bez veya kağıt havluyla silin. Çikolata aktarılırken bezin temiz bir alanına geçin.

4. adım lekeye ön işlem yapın

Çikolata lekesinin üzerine az miktarda ağır iş enzim bazlı çamaşır deterjanı veya enzim bazlı leke çıkarıcı koyun. Kumaşı tamamen doyurduğundan emin olmak için parmaklarınızla hafifçe ovalayın. Giysiyi yıkamadan önce ürünün 15 dakika çalışmasına izin verin.

Giysiyi giyiyorsanız, lekeyi işlemek için leke çıkarma kalemi kullanın. Çikolata lekesini tamamen çıkarmayabilir ama daha sonra lekenin daha kolay çıkmasına yardımcı olur.

5. adım çamaşır yıkamak

Giysileri her zamanki gibi soğuk veya ılık suda, her zamanki deterjanınızla elde veya çamaşır makinesinde yıkayın. Giysinizin üzerindeki bakım etiketine uyduğunuzdan emin olun.

6. adım lekeyi kontrol edin

Çikolata lekesinin çıktığından emin olmak için giysiyi kontrol edin. Isı lekeyi daha da sertleştireceğinden lekeli bir giysiyi kurutucuya koymayın.

7. adım kalan çikolata izlerini kaldırın

Çikolata lekesinin izleri kalmışsa, ürün etiketindeki talimatları izleyerek oksijen bazlı toz ağartıcı ve soğuk suyu karıştırın.

Giysiyi tamamen suya batırın ve en az dört saat bekletin. Oksijen bazlı ağartıcı, ipek, yün ve deri işlemeli ürünler dışında tüm beyaz ve renkli kumaşlarda güvenle kullanılabilir. Giysiyi tekrar yıkayın ve gerekirse oksijenli ağartıcıyı tekrarlayın.

Leke tamamen çıkana kadar giysiyi kurutucuya koymayın.

Sadece kuru temizleme yapılan giysilerden çikolata nasıl çıkarılır?

1. adım çikolata soğutup katılaştırın

Plastik bir torbaya birkaç buz küpü koyun ve torbayı çikolata lekesinin üzerine yerleştirin. Bu, çikolatayı bir kaşıkla veya kredi kartının kenarıyla kaldırabileceğiniz kadar sertleştirecektir. Lekeyi ovalamamaya dikkat edin.

2. adım yerel kuru temizlemecinizi ziyaret edin

Çikolata lekeli öğeyi en kısa sürede kuru temizleyicinize götürün ve lekeyi işaret ederek anlatın.

3. adım evde kuru temizleme kiti kullanın

Evde kuru temizleme seti kullanıyorsanız, giysiyi setin temizleme torbasına koyup kurutucuya atmadan önce verilen leke çıkarıcı ile lekeye işlem yapın.