Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Çöp Adam yorumu: Dünyaca ünlü biri

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı 'Çöp Adam' dizisi ekran macerasına yeni başlayan dizilerden. 'Çöp Adam' karakterinin kim olduğu merak konusu oldu. Gülseren Buğdayıcıoğlu, dizinin başladığı ilk gün Instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı. İşte Buğdaycıoğlu'nun diziyle ilgili yorumları:

BUDAYICIOĞLU'NDAN ÇÖP ADAM HAKKINDA İPUCU

Budayıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Merhaba sevgili arkadaşlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim ama çok heyecanlıyım, biliyorsunuz bu akşam Star TV'de benim hikayelerimden yeni dizimiz Çöp Adam başlıyor. Benim hikayelerim hep çocukluktan başlar. Çünkü çocuklukta yaşadıklarımız, zihnimize yazılanlar aslında kaderimizi yazıyor" diyor.

Hikaye hakkında ipuçları veren Budayıcıoğlu, "Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. O çocuklar neler yaşayarak nasıl bu günlere geliyorlar bunları tek tek göreceğiz" diye konuştu.

"ÇÖP ADAM DÜNYACA ÜNLÜ BİRİ"

"Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz, çok sevgiler."