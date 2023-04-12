Güzel Günler dizisine o isim veda ediyor

6 Kasım 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayan Güzel Günler dizisinin yönetmenliğini Osman Taşcı'nın üstlenirken, senaryosunu Selin Tunç'un kaleme alıyor. Pazar günleri izleyici ile buluşan dizide bir ayrılık yaşanacak.

Seray Gözler ekibe veda edecek

Birsen Altuntaş’ın haberine göre usta yapımcı Erol Avcı’nın patronu olduğu TMC Film imzalı dizide yakında bir ayrılık yaşanacak. Güzel Günler dizisinin Saliha’sı Seray Gözler ekibe veda edecek. Hikâyedeki rolü biten usta oyuncunun 23. bölümde Binnur Kaya’lı sevilen diziden ayrılacağı öğrenildi.