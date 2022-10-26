Güzel Günler dizisinin yayın tarihi belli oldu! Güzel Günler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 6 Kasım tarihinde izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde usta oyuncu Binnur Kaya'nın bulunduğu Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği Güzel Günler, sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyacak. Dizinin künyesine yakından bakalım...

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ KÜNYE

Kanal: Show

Yayın günü: 6 Kasım Pazar 20:00

Dizinin özeti: Dizi, Vanlı bir genç kız olan Selma ile beşik kertmesi Mihran'ın aralarındaki aşkı ve bu aşkın arkasındaki neşeli aileyle yaşanan olayları konu alıyor.

Başrol oyuncuları: Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker

Yönetmen: Osman Taşçı

Senaryo: Selin Tunç

Güzel Günler dizisi konusu nedir?

Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyacak ‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor.

Güzel Günler dizisi oyuncu kadrosu

Binnur Kaya,

Ecem Erkek,

Leyla Tanlar,

Zeynep Çamcı,

Olgun Toker,

Burak Dakak,

Oya İloğulları,

Orkuncan İzan,

Duygu Köse,

Yıldıray Şahinler,

Seray Gözler

Güzel Günler dizisi fragmanı