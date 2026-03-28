Hafta Sonu sinema planı belli: Ryan Gosling’in üç büyük rekor kıran yeni filmi "Project Hail Mary"

"BÖYLE BİR FİLM YAPABİLDİĞİM İÇİN GERÇEKTEN ONUR DUYUYORUM"



20 Mart'ta izleyiciyle buluşan bilim kurgu projesi hakkında daha önceden konuşan Gosling, çekimler ve kurgu aşamasında kızlarının sürece dahil olduğunu anlattı:



"Çocuklarım birden fazla kurguyu izledi. Bana birçok not veriyorlar. Temelde önemsediğim tek eleştirmenler onlar; ayrıca çok eleştirel ve çok dürüstler."



Gosling, bu türde bir yapımda rol almasının temel motivasyonunun ailesiyle birlikte izleyebileceği bir iş ortaya koymak olduğunu vurgulayarak ekledi:



"Bunu esasen onlar için yaptım. Bir aile olarak, görmek isteyeceğim türden böyle bir filmi severdim. Böyle bir film yapabildiğim için gerçekten onur duyuyorum."