Hafta Sonu sinema planı belli: Ryan Gosling’in üç büyük rekor kıran yeni filmi "Project Hail Mary"
Ryan Gosling’in başrolünde yer aldığı "Project Hail Mary", dünya çapında 140,9 milyon dolar hasılat elde ederek 2026 yılının en güçlü açılışını gerçekleştirdi. Gişede üç büyük rekoru aynı anda kıran yapım, bu hafta sinemaseverleri bilim kurgu dolu bir maceraya davet ediyor...
Bilim kurgu edebiyatının son yıllardaki en sevilen eserlerinden Andy Weir’in aynı adlı romanı, dev bir prodüksiyonla beyaz perdeye taşındı: Project Hail Mary. Başrolünde Ryan Gosling’in yer aldığı yapım, vizyona girdiği ilk hafta sonunda dünya çapında 140,9 milyon dolar hasılat elde ederek 2026 yılının şimdiye kadarki en güçlü açılışını gerçekleştirdi. Amazon MGM Studios imzalı film; İngiltere’den Japonya’ya, Fransa’dan Brezilya’ya kadar 60’tan fazla ülkede gişe listelerinin zirvesine yerleşerek küresel bir başarıya imza attı.
UZAYDA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ
Filmde Gosling, hafızasını kaybetmiş bir şekilde bir uzay gemisinde uyanan fen bilgisi öğretmeni Ryland Grace’e hayat veriyor. Eski bir moleküler biyolog olan Grace, parçaları birleştirdikçe dünyayı bekleyen bir buzul çağı tehlikesini durdurmakla görevlendirildiğini fark ediyor. Zekice kurgulanmış bilimsel detayların yerinde bir mizahla harmanlandığı bu hikaye, insanlığın kaderini belirleyecek bir bilmeceyi çözme sürecini merkezine alıyor. Daha önce "The Martian" ile büyük başarı yakalayan Andy Weir’in kaleminden çıkan bu macera, izleyiciye temposu yüksek bir seyir keyfi sunuyor.
"BÖYLE BİR FİLM YAPABİLDİĞİM İÇİN GERÇEKTEN ONUR DUYUYORUM"
20 Mart'ta izleyiciyle buluşan bilim kurgu projesi hakkında daha önceden konuşan Gosling, çekimler ve kurgu aşamasında kızlarının sürece dahil olduğunu anlattı:
"Çocuklarım birden fazla kurguyu izledi. Bana birçok not veriyorlar. Temelde önemsediğim tek eleştirmenler onlar; ayrıca çok eleştirel ve çok dürüstler."
Gosling, bu türde bir yapımda rol almasının temel motivasyonunun ailesiyle birlikte izleyebileceği bir iş ortaya koymak olduğunu vurgulayarak ekledi:
"Bunu esasen onlar için yaptım. Bir aile olarak, görmek isteyeceğim türden böyle bir filmi severdim. Böyle bir film yapabildiğim için gerçekten onur duyuyorum."
NEDEN BU HAFTA SONU İZLEMELİSİNİZ?
20 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de vizyona giren Project Hail Mary, küresel gişede kırdığı üç büyük rekor ve elde ettiği 140,9 milyon dolarlık açılış hasılatıyla haftanın en dikkat çeken yapımı. 60’tan fazla ülkede bir numaraya yerleşen bu dev bütçeli prodüksiyon, sadece teknik başarısıyla değil, sürükleyici hikaye anlatımıyla da öne çıkıyor. Hafta sonu planınızda görsel ihtişamı yüksek ve yıldızlar arası bir maceraya yer vermek isterseniz, gişe listelerinin zirvesindeki bu yapıma şans verebilirsiniz.