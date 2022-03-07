Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? Yakından bakalım

Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması Hakim dizisi, yakında Atv’de ekran yolculuğuna başlıyor. İlk fragmanı baya ses getiren Hakim dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu için araştırmalar da başladı. Peki Hakim dizisi konusu nedir? Hakim dizisinin konusu, künyesi ve oyuncularına yakından bakalım:

YALNIZ KURT DİZİSİ KÜNYE

Kanal: ATV

Yayın günü: Henüz belli değil

Dizinin özeti: Dizide, yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışmasıyla birlikte yaşadıkları ele alınıyor.

Başrol oyuncuları: Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur

Yönetmen: Erkan Tunç, Süleyman Mert Özdemir

Senaryo: Yılmaz Şahin, Çağla Kızılelma

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Peki Hakim dizisi konusu nedir? İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

ATV'de yayınlanacak olan Hakim dizisinde yer alması beklenen isimler şöyle;

Erdal Beşikçioğlu - Ömer

Ebru Özkan - Yasemin

Uğur Yücel - Cevdet

Yurdaer Okur - Azem

Eslem Akar - Deniz

Fatih Berk Şahin - Ozan

Hasibe Eren - Gülbahar

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ

Seda Akman - Zümrüt

Naz Çağla Irmak - Ceren

HAKİM DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

Hakim, tüm dünyada çok izlenen Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması olarak atv'de izleyicisiyle buluşuyor. Your Honor dizisinin başrolünde Emmy ödüllü Bryan Cranston yer alırken Hakim dizisi başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu oldu.

HAKİM DİZİSİ FRAGMANI