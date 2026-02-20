Halef: Köklerin Çağrısı 22. bölüm fragmanı yayınlandı

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Serhat’ın sahte riskli gebelik olayını öğrenmesi, Melek ve Sultan’ı köşeye sıkıştırır. Bu büyük ifşa, iki kadın arasında yeni bir hesaplaşmanın ﬁtilini ateşler. Köşeye sıkışan sadece onlar değildir; Yıldırım, tanık olduğu öpüşmenin karşılığında Yıldız’a çok ağır yaptırımlarla ödetmeye kararlıdır. Yıldırım’ın yaptığı şantaj, Serhat’ı hamlesiz bıraksa da Serhat pes etmez. Ziyan Ağa ve Yıldırım’ı bitirecek o kritik açığı bulmak için tehlikeli bir misilleme başlatır. Ancak Aşır’ın beklenmedik hamlesi, tüm dengeleri bozarak işleri bambaşka ve geri dönülemez bir boyuta taşıyacaktır. Herkes için kaderin yeni perdesi açılacaktır.