Halef: Köklerin Çağrısı 22. bölüm fragmanı yayınlandı
Bu yıl görücüye çıkan Halef: Köklerin Çağrısı, sürükleyici hikâyesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dün 21. bölümüyle ekranlara gelen Halef 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, 21. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Serhat’ın sahte riskli gebelik olayını öğrenmesi, Melek ve Sultan’ı köşeye sıkıştırır. Bu büyük ifşa, iki kadın arasında yeni bir hesaplaşmanın ﬁtilini ateşler. Köşeye sıkışan sadece onlar değildir; Yıldırım, tanık olduğu öpüşmenin karşılığında Yıldız’a çok ağır yaptırımlarla ödetmeye kararlıdır. Yıldırım’ın yaptığı şantaj, Serhat’ı hamlesiz bıraksa da Serhat pes etmez. Ziyan Ağa ve Yıldırım’ı bitirecek o kritik açığı bulmak için tehlikeli bir misilleme başlatır. Ancak Aşır’ın beklenmedik hamlesi, tüm dengeleri bozarak işleri bambaşka ve geri dönülemez bir boyuta taşıyacaktır. Herkes için kaderin yeni perdesi açılacaktır.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde gözler 22. bölüm fragmanına çevrildi.
Dizinin son bölğüm fragmanı yayınlandı...