Harbiye’de 'Koltuk Senin' uygulaması nasıl yapılır? Nasıl yararlanılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü işbirliğiyle hayata geçirilen “Koltuk Senin” uygulaması bu sezon da Harbiye’de geçerli olacak. Peki, 'Koltuk Senin' uygulaması nasıl yapılır? Kampanyadan nasıl yararlanılır? İşte yanıtı...
Yağmur Topçu
24 yaş ve altı İstanbullulara kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz faydalanma fırsatı sunan “Koltuk Senin” uygulamasıyla gençler, Harbiye Açık Hava’daki etkinliklerden ücretsiz faydalanabilecek.
NASIL YARARLANILIR?
- Koltuk Senin standı etkinlik saatinden 1 saat önce açılır.
- Girişte bulunan “Koltuk Senin” bilgilendirici totemi üzerinde yer alan QR kod ile
- Radar Türkiye uygulaması indirilir.
- Bekleyen katılımcılar kendi oluşturdukları sıraya göre işleme alınır.
- Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk olması durumunda alınan sıra numarasına göre 24 yaş ve altı İstanbullu gençler içeri alınır ve görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendirilir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Koltuk Senin, sahipleri tarafından kullanılmayan ve boş kalan koltukları 24 yaş ve altı İstanbullularla buluşturduğu için, etkinliklerde oturma garantisi verilememektedir. Her etkinlik öncesi sahipleri tarafından kullanılmayan ve boş kalan koltuklar tespit edilir ve buna göre Koltuk Senin misafirleri boş koltuklara yönlendirilir.
- Koltuk Senin uygulamasından yararlanmak için Radar İstanbul uygulaması indirilmiş olmalıdır.
- Koltuk Senin uygulamasından 1 kişi 1 ayda 3 kez yararlanabilir.