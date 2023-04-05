Harry Potter dizi oluyor! Hangi kanalda yayınlanacak?

İngiliz yazar J. K. Rowling'in yedi fantastik romanın sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüşüyor. Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en çok satan romanlarından uyarlanan sekiz filmlik seri, dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

DİZİNİN HER SEZONUN BİR KİTAPTAN

Yazar Rowling'in de dizinin yaratıcı ekibine destek vereceği belirtiliyor. Dizinin her sezonunun, bir kitaptan uyarlanması bekleniyor. Serinin yapım şirketi Warner Bros.

HARRY POTTER HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

J.K. Rowling’in yedi kitaptan oluşan serisinin dizi uyarlaması Discovery+ ve HBO Max’in birleşmesiyle bu yıl içinde açılacak yeni platformda yayınlanacak. Bilindiği üzere, kitaplardan uyarlanan filmlerde bazı detaylar göz ardı edilmişti ve kaynak materyallerde yer alan pek çok unsuru seyircilere sunulamamıştı. Yakında HBO Max’de yayınlanacak olan Harry Potter dizisi, kısaltılan olaylar, karakterler ve diğer unsurları içereceği için büyülü dünyaya farklı bir bakış açısı sunacak.

HARRY POTTER SERİLERİ

Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001

Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004

Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007

Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011