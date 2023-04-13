'Harry Potter' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı

Geçen aylarda Warner Bros., HBO Max ve Discovery+ birleşme kararı almıştı. Birleşmenin ardından yeni platform duyuruldu. Yeni ismi "Max" olacak olan platform, 23 Mayıs tarihinde çıkış yapacak. Çıkış yapmasının ardından platform yeni diziler ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu diziler arasında popüler roman serisi Harry Potter da bulunuyor.

Dizinin yaratıcısı JK Rowling, yürütücü yapımcı olarak görev alacak. Warner Bros Discovery tarafından yapılan açıklamada kitaplara sadık kalınacağı belirtildi.

"Yeni uyarlamanın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum"

Rowling ise konu ile ilgili "Max'in kitaplarımın bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığı benim için önemli ve sadece uzun soluklu bir televizyon dizisinin sağlayabileceği derinlik ve ayrıntıya olanak tanıyacak bu yeni uyarlamanın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Warner Bros Discovery, kitapların her birindeki hikayelerin yeni bir oyuncu kadrosuyla "on yıl sürecek bir dizi" haline geleceğini söyledi.

Dizinin ne zaman çekileceğine dair bir zaman çizelgesi ise verilmedi. İddiaya göre dizi her kitabı bir sezonda işleyecek ve 7 sezon sürecek. Dizinin tanıtımı HBO Max'in resmi YouTube hesabında yayınlandı.