Hasan Can Kaya imzalı "Çok Aşk" filmi ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu

Hasan Can Kaya imzalı Çok Aşk filminin yeni vizyon tarihi belli oldu. Daha önce 24 Şubat'ta gösterime girmesi planlanan fakat 6 Şubat depremleri sonrası ertelenen film, 27 Ekim 2023 tarihinden itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Çok Aşk filmi konusu

Film, korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın, diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koşmasını konu ediniyor.

Çok Aşk filmi oyuncular

Kaya'nın bir yandan aşkı Ayla'nın peşinden koşan bir yandan da sinema tutkusunu gerçekleştirmek için uğraşan korsan CD satıcısı Coşkun'a hayat verdiği Çok Aşk'ta, ayrıca Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel gibi isimler yer alıyor.

Çok Aşk filmi fragmanı