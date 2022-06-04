Havlular neden kolay sertleşir? Sertleşen havlu nasıl yumuşatılır?
Muhtemelen dikkat etmişsinizdir... Havlular oldukça kısa sürede sertleşebiliyor? Peki, havlular neden kolay sertleşir ve sertleşen havlu nasıl yumuşatılır? Bu makalede bu soruların yanıtlarına bakıyoruz...
Havlu neden kolay sertleşir? Bu sorunun yanıtı havlunun yapısıyla ilgili. Çünkü, aslında havlular, birçok küçük ilmekten oluşan havlu kumaştan yapılır. Havlu kumaş ise yüksek emiciliğe sahiptir. Küçük ilmeklerle dokunduğu için yumuşaktır. Ancak bir çok küçük ilmek kolayca düğümlenebilir. Ve havlular sık yıkandığında ve çok hızlı kuruduğunda sertleşir...
SERTLEŞEN HAVLU NASIL YUMUŞATILIR?
Peki, sertleşen havlular nasıl yumuşatılır? Bu konuda teknoloji sitesi Chip.de'nin de bir önerisi var. Chip.de havluları yumuşatmak için 1/2 bardak kabartma tozu , 1 bardak sofra sirkesi ve sıcak sudan oluşan basit bir formül öneriyor. İşte haberdeki havlu yumuşatma önerileri:
- Sertleşen havluları bir küvete koyun.
- Kabartma tozu ve sirkeyi karıştırıp havluların üzerine yayın.
- Havluların üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin.
- Havluların tamamen ıslanması için iyice karıştırın.
- Yaklaşık 20 dakika demlenmelerine izin verin.
- Ardından havluları çamaşır makinesinde normal programda yıkayın.
- Havluları asmadan önce iyice çalkalayın. Böylece uzun süre tekrar kabarık kalırlar.