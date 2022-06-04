Havlular neden kolay sertleşir? Sertleşen havlu nasıl yumuşatılır?

Havlu neden kolay sertleşir? Bu sorunun yanıtı havlunun yapısıyla ilgili. Çünkü, aslında havlular, birçok küçük ilmekten oluşan havlu kumaştan yapılır. Havlu kumaş ise yüksek emiciliğe sahiptir. Küçük ilmeklerle dokunduğu için yumuşaktır. Ancak bir çok küçük ilmek kolayca düğümlenebilir. Ve havlular sık yıkandığında ve çok hızlı kuruduğunda sertleşir...

SERTLEŞEN HAVLU NASIL YUMUŞATILIR?

Peki, sertleşen havlular nasıl yumuşatılır? Bu konuda teknoloji sitesi Chip.de'nin de bir önerisi var. Chip.de havluları yumuşatmak için 1/2 bardak kabartma tozu , 1 bardak sofra sirkesi ve sıcak sudan oluşan basit bir formül öneriyor. İşte haberdeki havlu yumuşatma önerileri: