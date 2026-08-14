Hayalinizdeki düğünün şehirdeki adresi: Sheraton Istanbul City Center

Bir düğünün hikâyesi, davetliler salona girmeden çok önce başlar... Sheraton Istanbul City Center, organizasyonun her aşamasını kişisel tercihler doğrultusunda şekillendirerek bu özel günü unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.

45 Euro’dan başlayan fiyatlarla sunulan beş farklı menü seçeneği, davete en uygun sofrayı seçme imkânı veriyor. Şeflerle gerçekleştirilen menü tadımı, seçim sürecini keyifli hâle getirirken çiftler için özel tasarlanan menü kartları da sofranın bütünlüğünü kişiselleştirilmiş detaylarla tamamlıyor.

Hoş geldin kokteyliyle başlayan kutlamayı, geceye özel hazırlanan şık Showcake taçlandırıyor. 500 kişiye kadar sunulabilen Tiffany sandalye ve masa düzeni ise davetin atmosferine zarif bir görünüm kazandırıyor.

En Özel Günün Her Anına Eşlik Eden Detaylar

Düğün gününe özel ayrıcalıklar, süit konaklamasından ertesi sabah odada sunulan kahvaltıya kadar uzanıyor. Spa merkezindeki çift masajı hazırlık sürecinin stresini geride bırakmaya yardımcı olurken, çiftlerin yakınları için günlük kullanıma ayrılan iki oda da güne konfor katıyor. Kutlama düğün günüyle de sınırlı kalmıyor; ilk yıl dönümünde özel bir akşam yemeği ve bir gecelik konaklama hediye ediliyor.

Düğün öncesi heyecanının en özel adımlarından biri olan kına geceleri ise Sheraton Istanbul City Center’da aynı özenle ele alınıyor. Çiftler bu geceyi sevdikleriyle birlikte kendilerine özel bir kutlamaya dönüştürürken, otelde düzenlenen kına organizasyonlarında ise yüzde 15 indirim avantajından yararlanabiliyor.

Sheraton Istanbul City Center, sunduğu özel hizmet anlayışı ve deneyimli ekibiyle uzun yıllar hatırlanacak unutulmaz bir düğün vadediyor.