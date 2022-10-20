Hayallerden hedeflere: Aslı Anna Henke

Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolunun uyanmak olduğu düşüncesiyle Aslı Anna Henke, Berlin Teknik Üniversitesi’nde aldığı ekonomi eğitiminden sonra banka ve çeşitli finans kuruluşlarında iş hayatına ilk adımı atmış. Ardından, kadınların hayata karşı güçlü ve zarif duruşundan ilhamla kendi markasını kurmak üzere yeni bir yolculuğun peşine düşmüş. Kariyer yolculuğu sırasında tekstil tasarımı ve lüks marka pazarlama eğitimleri almaya başlayan Henke, 2019 yılında kurduğu ve tasarımcılığını da üstlendiği yoga ve spor giyim markası olan Capsister ile hayallerinden hedeflerine uzanan bir yolculuğun da başrolünü üstleniyor.

Geçmişten bugüne baktığımızda, kariyer yolculuğunuzda yaşadığınız en önemli, unutulmaz an neydi ve size ne öğretti?

Kariyer yolculuğumda mutlaka çok anı biriktirdim ama benim için hayatımda etkili, en önemli insanlardan birisi öğretmenimdi. Öğrencileriyle bilim derslerinin yanı sıra günlük hayattan ve güncel konulardan, iz bırakan olayları büyük bir içtenlikte paylaşırdı. Bunun üzerimde yarattığı etki çok önemliydi. Çünkü gerçek hayata dair özenin ve paylaşmanın önemini anlamamı sağladı.

Başarı sizin için ne anlam ifade ediyor?

Başarıyı tek bir cümleyle tanımlamak zor. Benim için başarının tanımı aslında tutkudur. İşi, tutkuyla yapmayı hatırlamaktır. Hayal dünyanızda gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz her ne ise onu istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekçi bir plana oturtmak ve azimle yolculuğa devam etmektir. Bir girişimci için bunun sonucu olarak da hayallerinizin gerçek dünyada anlam kazanması, hedeflenen en üst noktadır.

Tasarımlarınızın temelinde ne yatıyor? Bir tasarımı ortaya çıkarırken mutlaka neleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Tasarımlarımın temelinde ‘kadın ve kadının spor ve doğayla olan bağı’ yatıyor. Kadınların hayata karşı güçlü ve zarif duruşu beni her zaman etkilemiştir. Modern, yaratıcı işlerde çalışan, seyahat eden, meditasyon ve spora ilgi duyan kadınlara hitap ediyorum. Tasarımların amacı ise nasıl bir bedene sahip olursa olsun kadınların fiziksel aktiviteler esnasında kendilerini motive, dinamik, konforlu hissetmelerini sağlayabilmek. Tasarım aşamasında kullandığımız spesifik ve sıra dışı renklerle kadınları daha renkli giyinmeleri için cesaretlendirmeyi de hedefliyoruz.

Sizin ve markanızın gelecek planlarında hangi adımlar var?

Uzun vadede Capsister’ın yerel pazarda yakaladığı başarıyı global pazara taşıyabilmek, gelecek planlarımız arasında. Bu global girişim aracılığıyla, yurt dışında da tüm yogayı ve sporu seven kadınları markamızın tasarımlarıyla buluşturabilmeyi istiyoruz.

MERCEK ALTINDA