Hayat Bilgisi 'Beton Ayşe'nin son hali
Bir döneme damgasını vuran ve tekrar bölümleriyle bile hâlâ izlenme rekorları kıran efsanevi gençlik dizisi 'Hayat Bilgisi'nin sert karakterlerinden biri olan 'Beton Ayşe' (Hayfa Safi Tulu), uzun süredir ekranlardan ve magazin dünyasından uzakta, sade bir hayat yaşıyordu...
2003-2006 yılları arasında ekrana gelen, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği ve senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören diziler arasında yer aldı.
Dizide 'Beton Ayşe' rolünü oynayan Hayfa Safi Tulun'un son hali merak konusu oldu.
1978 yılında Beyrut'ta dünyaya gelen Hayfa Safi Tulun, henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Tulun, babasını trafik kazasında kaybetti.
SON HALİ
Agresif, erkeksi, zayıf görünmekten hiç hoşlanmayan ve zayıf insanlara öfkelenen Beton Ayşe karakterini oynayan Hayfa Safi Tulun'un son hali dikkat çekti.