Hayat Bilgisi 'Beton Ayşe'nin son hali

Bir döneme damgasını vuran ve tekrar bölümleriyle bile hâlâ izlenme rekorları kıran efsanevi gençlik dizisi 'Hayat Bilgisi'nin sert karakterlerinden biri olan 'Beton Ayşe' (Hayfa Safi Tulu), uzun süredir ekranlardan ve magazin dünyasından uzakta, sade bir hayat yaşıyordu...

1 / 5
Hayat Bilgisi 'Beton Ayşe'nin son hali - Resim : 1

2003-2006 yılları arasında ekrana gelen, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği ve senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören diziler arasında yer aldı. 

2 / 5
Hayat Bilgisi 'Beton Ayşe'nin son hali - Resim : 2

Dizide 'Beton Ayşe' rolünü oynayan Hayfa Safi Tulun'un son hali merak konusu oldu.

3 / 5
Hayat Bilgisi 'Beton Ayşe'nin son hali - Resim : 3

1978 yılında Beyrut'ta dünyaya gelen Hayfa Safi Tulun, henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Tulun, babasını trafik kazasında kaybetti.

4 / 5
Hayat Bilgisi 'Beton Ayşe'nin son hali - Resim : 4

SON HALİ 

Agresif, erkeksi, zayıf görünmekten hiç hoşlanmayan ve zayıf insanlara öfkelenen Beton Ayşe karakterini oynayan Hayfa Safi Tulun'un son hali dikkat çekti.